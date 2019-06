Dugnad er en grunnleggende del av integreringen

Jeg flyttet til Norge fra Mexico for ti år siden, og bor i dag på Storhaug i vakre Stavanger. I disse ti årene som innvandrer, har jeg opplevd mye. Jeg er blitt tatt imot med mye kjærlighet og åpenhet av mange. Men jeg har også hatt det vanskelig i dette landet. Jeg har opplevd å bli diskriminert flere ganger på grunn av min bakgrunn, min hudfarge og på grunn av hvor jeg kommer fra.

Disse opplevelsene har bidratt til at jeg utfordrer meg selv, tar ansvar, og kjemper for en mer rettferdig behandling, for så å overføre min erfaring til andre innvandrere som trenger hjelp. F.eks. ved å bli medlem av forskjellige fagforeninger.

Jeg blir med på dugnad for å lære både språk og kultur, samtidig som jeg bidrar til å gjøre en forskjell der hvor jeg bor, og gjør andres liv bedre.

Bidrar til å gjøre en forskjell

Kommunikasjon er en annen utfordring. Man kan oppleve mye frustrasjon og ensomhet når man ikke klarer å formidle det man tenker og føler. Å mestre et nytt språk, er aldri lett. Enda vanskeligere er det å mestre en ny kultur uansett hvor lik eller fremmed den norske kulturen virker for deg. Det har motivert meg til å ta en mer aktiv rolle, og til å delta mer i frivillig arbeid, idrett og sosiale arrangementer. Jeg blir med på dugnad for å lære både språk og kultur, samtidig som jeg bidrar til å gjøre en forskjell der hvor jeg bor, og gjør andres liv bedre. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Jeg har erfart at for å bli integrert i det norske samfunnet, så må man ta ansvar og delta på en mer aktiv måte. Integrering er ikke bare språk og jobb. Integrering er også å være en del av sameiet eller borettslaget, en del av nabolaget og en del av kommunen. Jeg mener at det norske livet handler om å ta en aktiv rolle i samfunnet, for sammen å løse de utfordringene som kommer.

Derfor bør vi delta på dugnad. Det norske livet er en dugnad. Og, den viktigste dugnaden i det norske samfunnet er demokratiet. Demokrati er et system hvor folket har innflytelse over de beslutningene som tas. Systemet er da avhengig av vår aktive deltakelse og kontinuerlig bidrag gjennom valg.

Derfor er det å stemme ved lokalvalg, en viktig del av den demokratiske dugnaden. Alle innvandrerne som har bodd i Norge i tre år har lov til å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Bruk stemmeretten din

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, bruk stemmeretten din! For å forbedre samfunnet vårt, så behøver vi at vår stemme blir hørt. Vi må kjempe for hva vi står for og bidra til å gjøre vår kommune, vårt hjem, bedre.