Vi mangler en debattarena om klimaendringene

Aftenbladet skriver en interessant lederartikkel 25. mai under tittelen «Idealismens dilemma» der klimadebatten i Norge illustreres, sitat: «Det finnes ikke lenger noen seriøs vitenskapelig debatt om menneskeskapte klimaendringer». Det er riktig at debattarenaene i Norge mangler, men det er kanskje fordi politikere og journalister ikke våger å invitere Norges spisskompetanse innen fysikk, biologi, meteorologi og andre relevante realfagsområder til debatt? NRK velger f.eks. å invitere talspersoner fra forskjellige miljøorganisasjoner når klimaspørsmål stilles. Skal Aftenbladets lederartikkel tolkes dithen at nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver, professorer og tusenvis av vitenskapsmenn med doktorgrader over hele verden bør plasseres i samme kategori som medlemmer av de som tror at jorden er flat, dvs. slik at denne kompetansen helt legitimt bør utestenges fra offentlig debatt?

Inviteres utenfor Norge

Senest onsdag 22. mai var Patrick Moore og Marc Morano invitert til en åpen høring i Kongressen i USA om artsutryddelse knyttet til klimaendringer. De irettesatte utgiverne av den nye FN-rapporten, og The Washington Times beskrev dette under tittelen «Authoritative propaganda: Skeptics blast U.N. warning of mass species extinction». (Oversatt: Myndighetspropaganda: Skeptikere torpederer FNs varsling om masseutryddelse av arter). Dette er bare ett eksempel på at «de såkalte klimaskeptikerne», fortsatt inviteres som viktige bidragsytere i den offentlige debatten, i alle fall utenfor Norge.

Patrick Moore var en av grunnleggerne av Greenpeace og president i organisasjonen, men hoppet av da han oppdaget uredelig forfalskning av data blant sine kollegaer. Han har en doktorgrad i økologi og er overbevist om at det relativt høye CO₂-innholdet i atmosfæren i vår tid er hovedårsak til at jorden er blitt vesentlig grønnere siden man startet satellitt-basert overvåkning i 1982, og at verdens matproduksjon aldri har vært høyere enn nå. Hans foredrag på Youtube anbefales, f.eks. fra Climate Debate Highlights 2018.

Klimaspådommer

Dagens frykt for hav- og temperaturstigning føyer seg inn i rekken av 50 år med klimaspådommer, som illustrert i en samling av avisutklipp på «The Deplorable Climate Science Blog» under tittelen «Fifty Years Of Failed Apocalyptic Forcasts».

Fra denne samlingen ser man tydelig at definisjonen av «de såkalte klimaskeptikere» alltid har vært tidsbegrenset:

I 1974 var det de som ikke trodde på prognosene om en snarlig ny istid.

I 1990 var det de som tvilte på at Maldivene ville forsvinne i 2018.

I 2008 var det skeptikerne til Al Gores utsagn om et isfritt Arktis i 2014.

Nå er det kanskje de som har mistet troen på alle klimaprognoser generelt?

Arkeologer fant i 2012 klare bevis på at vikingene dyrket korn på Grønland rundt år 1000. Men der er det nå omtrent samme klima som i Longyearbyen på Svalbard. Skulle vi ikke gjerne fått tilbake varmen fra vikingtida i stedet for skarve 1,5 grader som FNs klimapanel anbefaler som et maksimumsmål for global oppvarming?