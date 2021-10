Humanetisk uke i Stavanger?

Debattinnlegg

Ola Helgeland Hafrsfjord

ARRANGEMENT: Eg ser at det skal vera ei «Humanistisk uke» i Stavanger i vel to veker, 15. – 31. oktober. Programmet ser innbydande ut, og humanistisk vurdering av problemstillingar er viktig. Det er Human-Etisk Forbund, HEF, som er arrangør.

Det er positivt at HEF er arrangør og tar opp samfunnsaktuelle spørsmål. Men det undrar meg at HEF brukar tittelen «Humanistisk uke» som «overskrift» i annonsen som sto i Aftenbladet. Er det slik å forstå at det berre er HEF sine arrangement som er «humanistiske»?

Eg har vore på ulike arrangement gjennom mange år, og alle har, etter mitt syn, vore humanistiske. Ingen av dei har hatt HEF som arrangør.

Det kan sjå ut til at HEF vil ta ordet «humanistisk» til sitt eige. Dei har tidlegare også annonsert for «Humanistisk konfirmasjon».

HEF burde kalla arrangementa sin med eigen organisasjon sitt namn: «Human-Etisk uke» og «Human-Etisk konfirmasjon».

Historisk har faktisk utviklinga av humanistisk tanke i Europa rot frå kristendommen. Då kan det, etter mitt syn, grensa til å vera litt frekt at HEF kallar sine arrangement for «humanistisk».