Krig, pandemi og voksnes ansvar

KRONIKK: Mange grunnskoleelever ser usensurerte bilder og videoer fra krigen.

Barn får også hele verden inn gjennom smarttelefonen. Snakk med dem om det som skjer, skriver psykologspesialist Klara Øverland.

Debattinnlegg

Klara Øverland Psykologspesialistt og førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret og Filiorum – Senter for barnehageforskning ved UiS, og seniorrådgiver ved RKBU-Vest, NORCE

Pandemien er her fortsatt. De fleste kjenner noen som er syke i barnehagen, på skolen og på jobb. De som holder seg friske, har fått ekstra mye å gjøre og må bidra som altmuligmennesker og strekker seg både hit og dit for å gjøre jobben for flere, samtidig som de skal utføre sin egen jobb. Dette sliter på mange.

Spesielt har det høye sykefraværet gått utover barnehageansatte og lærere. På skolene har virus herjet de siste ukene. Vi kan håpe at det roer seg ned litt fram til påske.

Det siste året har vært travelt i barne- og ungdomspsykiatrien, ifølge leder Lars Conrad Moe ved BUP ved SUS. Sykehuset har opplevd en økning i psykiske vansker hos barn og unge, og spesielt strever barn med angst og triste tanker. Mange lider også av spiseforstyrrelser og tvangslidelser.

Pandemitiden skaper en del stressreaksjoner for alle involverte. Skole og barnehagehverdagen går ennå ikke helt som normalt, men det nærmer seg.

Kan skape kraftig redsel

Og så i tillegg kommer krigen i Ukraina. Ukrainere er rammet av voldelige krigshandlinger og barn og foreldre må flykte. Bilder av flyktningstrømmen og krigsmaskineriet gir dype inntrykk, og vi ser hvordan folk lider.

Bildene strømmer usensurert inn via sosiale medier, og nyhetene viser brutale bilder. Som voksne blir vi bekymrede og redde. Vi har heldigvis mulighet til å følge med på informasjonen som gis, men må være kritiske.

For barn er dette vanskelig. De yngste er ikke kognitivt utviklet til å følge den informasjonen som gis. De fleste er uerfarne med grove krigsbilder. Mange grunnskoleelever har f.eks. tilgang på Tiktok, hvor det vises usensurerte bilder fra krigen. Detaljerte bilder av sårede sivile og bombede hus kan skape kraftig redsel hos barn og unge.

Det er helt naturlig, men ubehaget og redselen kan trigge mer langsiktig angst, usikkerhet og tristhet hos noen. Derfor et det er viktig at foreldre og lærere følger med og snakker med barna. Se gjerne nyhetene sammen, slik at barna kan stille spørsmål og snakke sammen. Regjeringen hadde en åpen pressekonferanse for barn i alle aldre som ligger på nett og kan sees sammen med barna.

Barn av russere

Redd Barna har meldt om at russiske barn krenkes og mobbes i skolen. Ukrainske barn er redde for å miste slekt og venner i krigen, og har det svært vanskelig i disse dager. I krig oppstår det motparter og konflikter, og voksnes holdninger kan forskyves nedover til barna.

Samtidig er barn og unge uskyldige i det som skjer, og skal ikke lide under voksens handlinger. I denne tiden er det viktig å arbeide for å skape fellesskapsfølelse, og ikke dra storpolitiske konflikter inn i skolene og la det gå utover uskyldige. Her har skoleledelsen en stor oppgave. Utdanningsdirektoratet og skolene arbeider nå aktivt for å stoppe mobbing av elever og å undervise elevene om krigen. Dette er et arbeid som må prioriteres. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Unicef-videoen «Don’ give up on adults» (ikke gi opp de voksne) viser at unge engasjerer seg sterkt i det som skjer i verden. De reagerer imot hvordan voksne forvalter naturen og driver destruktive kriger. De ønsker en verden med fred og at naturen bevares!

At barn, unge og voksne engasjerer seg viser støtte og solidaritet, er den form for humanisme og omtanke som redder verden!

Hva voksne bør gjøre

Krigen i Ukraina river ned følelsen av å ha kontroll og medvirkning. Unicef Norge utførte nylig en undersøkelse av 600 skolebarn mellom 13 og 19 år. Resultatene viste at 65 prosent var bekymret for at det skulle bli krig i Norge, og at 11 prosent var bekymret hele tiden. Det er slitsomt for barn å være redde for krig, og det er vanskelig å konsentrere seg over skolearbeidet når redsel, angst og triste tanker tar for stor plass i barnehjernen.

Som voksne må vi holde håpet om fred og demokrati oppe. Barnehageansatte og lærere er de nærmeste voksne i forhold til barnet, utover foreldrene. De har konkrete oppgaver, som å gi omsorg og å undervise. De er den trygge basen. Som voksne kan vi vise barna et det er håp, til tross for alt det vanskelige som skjer. Vi kan også vise empati overfor hverandre, og ivareta de som strever med vonde opplevelser.

Barn finner ofte noe positivt i de fleste situasjoner. En klem, tid sammen, samtaler og aktiviteter kan være godt for å få tankene over på andre ting enn bekymringer. Mange barn ønsker å delta i praktisk hjelp til barn i Ukraina, som små innsamlingsaksjoner og loddsalg. Slike små aktiviteter løser ikke store internasjonale kriser, men det å ha en følelse av å bidra og å høre til kan gi en god følelse.

Små ting i hverdagen kan bringe lykke inn i livet til barn og voksne. Musikk, kunst, farger, blomster og turer i naturen, lapper og vafler sammen rundt et bord. Bjergsted-studentene ved UIS arrangerte veldedighetskonsert med inntekt til Ukraina med hjelp av lokale organisasjoner og næringslivet. UiS-studentene formidlet håp gjennom musikk, dans, sang og glede midt i en vanskelig tid. At barn, unge og voksne engasjerer seg viser støtte og solidaritet, er den form for humanisme og omtanke som redder verden!

