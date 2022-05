Ikke kjekt for korpset å spille for fulle og bråkete folk

DEBATT: Neste år ønsker jeg meg en mer edruelig nasjonaldag, fordi dette er først og fremst barnas dag.

Ungene ble vitne til småkrangling i køen mellom vakter og sinte mannfolk. Folk på vei ut av stedet var tydeligvis modne for divanen. Vi måtte gi opp å marsjere etter våre tidvis taktfaste rytmer.

Debattinnlegg

Morten Øvrebekk Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Endelig var det lov å feire 17. mai! Vel og bra det, men var det kanskje litt «over the top» for enkelte? Jeg er så heldig å gå med skolekorpset på 17. mai og det er jo stas. Musikantene var klar, og det var uvanlig mye folk langs rutene og god stemning. Dagen vår startet med flaggheising og frokost på skolen og så bar det ned til byen for å stille opp til barnetog. Vi var plassert med oppstilling utenfor Beverly hvor de alt var godt i gang med frokost av det fluide slaget.

Drikke-slagerne ljomet

Heldigvis hadde de skrudd ned høyttalerne så jentebordet fikk med seg at vi spilte Norge i Rødt Hvitt og Blått og de sang med. Morsomt og helt innenfor Da vi tilfeldigvis fikk samme oppstillingsplass til folketoget, var stemningen helt annerledes. Da gikk det i bånn pedal løgnasmusikk og det sto lang kø utenfor. Hadde det ikke vært solskinn, ville jeg tenkt at klokken måtte være 23:00. Her sto ungene i korpset og lurte på hva som skjedde. Vanligvis er det de som eier dagen, men her ljomet drikke- slagerne over anlegget, så vi kunne bare glemme å kvitre norske marsjer eller annet snadder.

Ungene ble vitne til småkrangling i køen mellom vakter og sinte mannfolk. Folk på vei ut av stedet var tydeligvis modne for divanen. Vi måtte gi opp å marsjere etter våre tidvis taktfaste rytmer og kunne ikke begynne spillingen før oppe i Kongsgårdbakken, for å ikke komme i utakt med Beverly rytmene. En dritings person småkranglet med en av våre voksne mens vi nærmet oss «kongetribunen» utenfor Atlantic og noen fuktige ungdommer sjeinet gjennom rekkene, men ble geleidet bort av foreldrene våre.

Neppe te i koppene

Langs ruten var det klynger med feststemte publikummere som applauderte, noen helt edruelige mens andre var tydelig påvirket. Andre publikummere virket litt resignerte. Når jeg tenker tilbake var det kanskje ikke te i koppene til damene som satt på Storhaug og så på barnetoget, og det var mange sjampis-glass på terrassene.

Det er flott å endelig kunne feire, men er dette nødvendig? Vi snakker om vår nasjons stolthet: barnetog og folketog for alle. La oss ta vare på dette og ikke la det gå helt bananas. Beverly, dere har en kongeplass i byen, ta ansvar! Og vi andre må også kunne feire og feste uten å drite oss ut. Ja, vi elsker dette landet, uten fyll og spetakkel!

Her sto ungene i korpset og lurte på hva som skjedde. Vanligvis er det de som eier dagen, men her ljomet drikke- slagerne over anlegget, så vi kunne bare glemme å kvitre norske marsjer eller annet snadder.