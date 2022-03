Nøler du med å delta i Mammografiprogrammet?

DEBATT: Cirka én av fire kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet i Norge, lar være å delta. Er du blant dem?

Vår oppfordring er derfor: Møt opp til mammografi, og be venninnen, tanten, datteren din, naboen og moren din om å gjøre det samme.

Sonja Risa Leder av Brystkreftforeningen Sør-Rogaland

Brystkreftforeningen oppfordrer alle inviterte til å møte opp. Mammografiprogrammet, som siden 1996 reddet mange liv. Blant de om lag 3500 kvinnene som årlig får diagnosen brystkreft, oppdages så mange som 1000–1200 tilfeller, takket være Mammografiprogrammet. Mammografi kan avsløre svulster som er for små til at kvinnen selv klarer å kjenne dem. Målet er å oppdage brystkreft tidlig slik at flere overlever og behandlingen blir så skånsom som mulig. Studier viser at blant kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet, er dødeligheten av sykdommen redusert med om lag 40 %. Så hvorfor møter ikke du som blir invitert?

Gjør det vondt?

Tenker du at det ikke er så viktig, eller at du har liten risiko for å bli syk fordi ingen i familien er rammet av brystkreft? Kun hos en liten andel av de som får brystkreft, påvises det en arvelig, økt risiko. Tenker du kanskje at det holder at du selv følger med på brystene dine og går til lege dersom du oppdager en endring?

Selvfølgelig er det viktig å oppsøke lege dersom du oppdager en forandring. Men ifølge Kreftregisteret burde en kreftsvulst som du kan kjenne allerede vært fjernet.

Frykter du at det gjør vondt? Ja, det kan gjøre vondt akkurat i det brystet er klemt mellom de to platene og bildet tas. Vit at det komprimeres mer forsiktig nå enn før. Kvinner oppgir at undersøkelsen «ikke er så vond» i nye studier. Kompresjonen skader ikke brystvevet, men er helt nødvendig for å gi god billedkvalitet og lavest mulig stråledose.

Har du det for travelt?

Frykter du overdiagnostisering og overbehandling? Det er kreftceller i alle brystkreftsvulstene som påvises, men mammografiundersøkelsen kan avsløre brystkreft som vokser så sakte at kvinnene trolig kunne levd resten av livet. I dag finnes ikke gode metoder for å skille disse kreftsvulstene fra de som vokser raskere og som trenger behandling. Noen får altså en behandling de muligens ikke hadde trengt. Dette er ikke feildiagnostisering, men en mulig overbehandling av noen av kreftsvulstene som påvises. Seks av 1000 som blir undersøkt i Mammografiprogrammet, får diagnosen brystkreft. Kreftregisteret anslår at blant disse seks, blir én overdiagnostisert. Ingen studier har vist at kreftsvulster i brystet har forsvunnet uten behandling, og all erfaring tilsier at kvinner uansett ønsker behandling når brystkreft er påvist.

Dropper du mammografi fordi hverdagen ikke går opp? Vi oppfordrer deg likevel innstendig til å møte opp! Husk at du kan få byttet mammografitime hvis tidspunktet ikke passer og noen mammografisentre har også kveldsåpent.

