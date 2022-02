Det ansvarlige Rødt

DEBATT: Det er litt vanskelig å forstå hva Aftenbladet vil fram til i sin leder om Rødt fredag 18. februar.

«Hver eneste høst legger Rødt fram salderte budsjetter på Stortinget, som er akkurat like gjennomarbeidet som alle andre budsjetter (og uten mer pengebruk enn andre partier)», skriver Mímir Kristjánsson.

Mímir Kristjánsson Gruppeleder, Rødt Stavanger

Men her er et ærlig forsøk på å gjengi meningsinnholdet: Rødts vekst skyldes at partiet lykkes å snu alle spørsmål til å handle om vårt trumfkort, nemlig makspris på strøm.

Dette, som Aftenbladet kaller for populisme (men som First House ville kalt «budskapsdisiplin») har vi lært av Frp. Men vi har det også til felles med Vedums Sp, det nåværende Høyre i opposisjon, Ap i valgkampen og Kristelig Folkeparti under Kjell Magne Bondevik. Vi er med andre ord som absolutt alle andre partier!

De fleste siddiser vil nok kunne skrive under på at byen ikke er satt på styr av at vi har hatt en hånd med på rattet siden 2019.

Nostalgisk ideal

Som motsetning til denne uansvarlige ensaks-populismen stiller Aftenbladet opp et slags nostalgisk ideal om de to store partiene av i går. Før i tida, men ikke nå lenger, kunne man stole på Arbeiderpartiet og Høyre. Da ville de ikke gå til valg på løfter de ikke kunne holde.

Nå har jeg aldri stolt så mye på verken Ap eller Høyre. Men jeg tør minne Aftenbladet på at drømmen om en forgangen gullalder som aldri har fantes, faktisk er en av populismens fremste kjennetegn. Arbeiderpartiet av i går gikk til valg på sosialisme, revolusjon og det klasseløse samfunn. Ingen av de løftene ble holdt. Og til tross for Kåre Willochs ytre og fremtoning var Høyre under høyrebølgen minst like populistisk i sine løfter til folket som det Tina Bru er i stortingssalen nå.

Det Aftenbladet i mine øyne forsøker på, er å lage et skille mellom «ansvarlige» og «uansvarlige» partier, der Rødt skal brennmerkes som uansvarlige. Men det er vanskelig å se at avisa prøver å underbygge dette. Rødt er ikke et ensaksparti, men har som alle andre stortingspartier et omfattende og helhetlig program. Gjennombruddet i stortingsvalget 2021 kom faktisk før strømpriskrisa begynte. Og det vi nå mener om strøm, har vi ikke begynt å mene i vinter, vi har kjempet for politisk kontroll over krafta helt siden Energiloven kom i 1991.

Blir i overkant lettvint

Hver eneste høst legger Rødt fram salderte budsjetter på Stortinget, som er akkurat like gjennomarbeidet som alle andre budsjetter (og uten mer pengebruk enn andre partier). Aftenbladet burde lese dem! Rødt har etter hvert også betydelig lokal styringserfaring – blant annet fra Stavanger. De fleste siddiser vil nok kunne skrive under på at byen ikke er satt på styr av at vi har hatt en hånd med på rattet siden 2019.

Det er med andre ord vanskelig å forstå hvordan Aftenbladet egentlig begrunner sin påstand om at Rødt er uansvarlige. Når de konkrete holdepunktene mangler, blir merkelapper av typen «uansvarlig» og «populistisk» i overkant lettvint.



