Unyansert lederartikkel om bru

DEBATT: Viser til lederartikkelen i Aftenbladet 20. desember om bru til Vassøy.

«Det som forundrer oss, er at en lederartikkel i en avis som Aftenbladet ikke evner å få frem et balansert bilde», skriver innsenderne. Her fra en demonstrasjon for bru til Vassøy i 2005.

Innlegget er av beboere på Vassøy: Neri Askland, Jarle Stormark, Gunnar Aase, Rune Trondsen, Bjørn Bærheim, Helge Geir Helgesen, Helge Krosli, Eivind Kvarsnes, Per Trondsen og Oddbjørn Kvammen.

• I lederen vektlegges det at det er personer som er imot bru på Vassøy ved å referere til «noen» som har flyttet ut i senere tid, som søker et bilfritt miljø (etter politisk vedtak om fastlandsforbindelse i 2005).

• Det vektlegges at brua vil være skjemmende og stenge for skipstrafikken i Langøyosen.

• Det vektlegges at det er småbarnsforeldre som flytter til øya for å bo bilfritt.

• Det vektlegges at trafikken fra øya ikke er ønsket på Bjørnøy.

Det som forundrer oss, er at en lederartikkel i en avis som Aftenbladet ikke evner å få frem et balansert bilde, og utelater alle momentene listet opp under:

1. Det er politisk besluttet, etter demokratiske prosesser i mange omganger, at både politikere og flertallet på øya ønsker bru. Det forventes av innbyggere og politikere at når det gjøres politiske beslutninger, så skal de følges opp av administrasjonen.

2. Administrasjonen har trenert saksbehandlingen og jobbet direkte imot å igangsette saksbehandlingen i 15 år, tross tydelige politiske vedtak. Dette er så graverende at kontrollutvalget i kommunen har bedt Rogaland revisjon foreta en uavhengig gransking av mangel på oppfølging av politiske vedtak.

3. Vassøy-ferja og hurtigbåten utgjør en stor kostnad i form av subsidier til årlig drift. I de siste 30 årene har samfunnet betalt en bro i subsidier hvert 15 år.

4. Da Bjørnøy fikk bro sammen med Roaldsøy og Ormøy, ble broene og veiene dimensjonert for at Vassøy skulle komme i land og delta i dette veisystemet. Dette ligger tydelig i reguleringsplaner og beslutninger. De fleste bilene på Vassøyferja skal ut av sentrum, og en bro vil ta bort denne trafikken.

5. Skipstrafikken som i dag går i Langøyosen, skal egentlig gå i Lindøysundet som er hovedferdselsåren for skipstrafikken. Det har vært flere nestenulykker i Langøyosen mellom småbåter og store skip.

6. Øya trenger kontinuerlig utvikling. Vassøy står i dag stille i forhold til utbygging av veier, gang og sykkelsti, kloakk og boliger, grunnet ferjekapasitet og mangel på investorer som vil investere i utbygging av boliger uten at broen er på plass. De nye planlagte veiene er linket til broen.

7. Det er i dag gode ruter for ferje og hurtigbåt, men årlige budsjettkamper representerer usikkerhet fremover.

8. Barnehage og skole mangler både barn og elever til å gi et bredt grunnlag for oppvekstaktiviteter.

Vi oppfordrer Aftenbladet til å ta tak i disse tingene som betyr mye for mange i en ny og mer nyansert leder.

