Biblioteket på Sølvberget bør fjerne gebyrene på for sent leverte bøker

DEBATT: Kommunen bør fjerne gebyrene for å levere bøker for sent tilbake til biblioteket.

Gebyrene har utspilt sin rolle. De med god råd bryr seg ikke om gebyrene, mens de som ikke har råd, slutter å låne bøker på biblioteket.

Kjetil Endresen Stavanger

Onsdag skal Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog fastsette nytt utlånsreglement for Stavanger bibliotek. Min oppfordring er at utvalget benytter denne muligheten til å stå opp for byens fattige og fjerne de utdaterte gebyrene for utlån ved forsinket levering. Disse gebyrene er en levning fra forrige århundre som ikke er tilpasset vårt digitale samfunn.

Flere kutter gebyr

USAs største bibliotek, New York Public Library, fjernet gebyrene i vår. De kaller systemet med gebyrer for «en gammeldags og ineffektiv måte å oppmuntre lånere til å levere tilbake bøker». De med god råd bryr seg ikke om gebyrene, mens de som ikke har råd, slutter å låne bøker på biblioteket. Irland har i sin helhet fjernet bibliotekgebyr. San Francisco Public Library skrev en interessant rapport i 2019 som endte med at de fjernet gebyrene allerede samme høst. Rapporten viste at gebyrene ikke fungerer etter hensikten. Folk ville i stor grad levere bøker uavhengig av om de fikk gebyr eller ikke, og ga ikke biblioteket særlige inntekter. Gebyrene hindret derimot folk med dårlig råd å bruke bibliotekene.

Trenden med å fjerne gebyrer har også kommet til Norge. Kommuner som Ørland, Asker, Tønsberg og en rekke andre norske bibliotek har allerede fjernet sine gebyrer. Tromsø og Deichmans har fjernet purregebyr for barn, og selv biblioteket på Universitetet i Stavanger har «automatisk fornying» og er nå omtrent uten gebyrer. Argumentene går igjen: å kreve inn gebyrer krever unødvendig administrasjon og det gir lite inntekter. Digitale påminnelser gjør at gebyrer ikke lenger er nødvendig for å ha sirkulasjon i beholdningen. I tillegg til det viktigste argumentet: Å fjerne gebyrene gir alle lag av befolkningen anledning til å bruke biblioteket; det blir ikke lenger for dyrt å gi bibliotekkort til barna.

Mot trenden i Stavanger

I fjor gikk Stavanger bibliotek mot trenden og doblet gebyrene. I en økonomisk vanskelig situasjon er det lett å tenke at gebyrene skal være en kilde til inntekt. Det bør det absolutt ikke være, og beløpene de får inn er småpenger i det store bildet. Når argumentene for å ha sirkulasjon i beholdningen faller bort, bør også gebyrene tas bort. Om politikerne mener alvor om å stå opp for de fattige, bør de snu og gripe muligheten de har på neste utvalgsmøte til å gjøre Stavanger bibliotek til første storbybibliotek i landet som helt fjerner gebyr på utlån.

