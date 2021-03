Krisepakke til skolene? Skolen trenger flere folk, nå

DEBATT: Regjeringen gjør alt de kan for at ikke næringsliv og helsevesen skal kollapse. Nå må vi passe på at ikke skolene kollapser. Skolen trenger flere folk. Det er for sent når alle har en mappe på BUP.

«Henvisninger til BUP har steget dramatisk det siste halve året, og i skolen oppleves det et større og større omfang av psykiske utfordringer hos ungdommene våre nå», skriver Ellen Marie Nordtveit og Jon Kaare Olsen. Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Ellen Marie Nordtveit På vegne av klubben ved Austbø ungdomsskole

Jon Kaare Olsen På vegne av klubben ved Austbø ungdomsskole

Nå nettopp

I tiden vi lever oss gjennom nå, kan det være vanskelig å vite når og hvor vi skal be om hjelp. For vi er jo alle med på en nasjonal dugnad. Vi bretter opp ermene og trør litt ekstra til, bare litt til, sier Erna. I skolen er vi lojale. Vi gjør vårt beste, både på gult og rødt nivå, Vi står på, men det tærer på. Nå er det ikke lenger snakk om å be om hjelp, nå må vi rope. Høyt!

La oss få tid og rom

For dette handler ikke om at lærerne ikke håndterer omstilling, og at det er synd på oss. Vi har en jobb å gjøre. Det vi ber om, og det vi til slutt må rope ut er: La oss få tid og rom og krefter til å gjøre jobben vår. La oss få lov til å konsentrere oss om undervisning og fag, læring og utvikling, trivsel og trygghet, utdannelse og dannelse. Da trenger vi hjelp.

Næringslivet har fått krisepakker, artister har fått dekket tapte julekonsertinntekter og veiprosjekter blir fremskyndet. Milliarder blir pøst inn for at ikke økonomien skal kollapse i dette rike landet vårt. I skolen får vi beskjed om å være tålmodige, tilpasse oss ulike nivå, ha mindre pauser, være mer fleksible i mindre fleksible rammer. Vi skal skape trygge læringsmiljø, men alt sosialt er forbudt. Vi skal se elevene uten å være for nære, vi skal samarbeide uten å være sammen.

Vi trenger folk!

Barn og unge skal prioriteres, sies det. Prioriteringen består av å holde skolene åpne og bytte mellom rødt og gult nivå etter smittesituasjonen i kommunen. Alle skal være på skolen uansett, og digital undervisning blir sett på som avvik. Det skaper mindre fleksibilitet, men krever mer tilpasninger i klasserommet, i tillegg til tilpasninger til elever i karantene og lignende. Da må det følge noe med prioriteringen om å holde skolene åpne for enhver pris. Vi trenger mer enn en åpen dør! Vi trenger flere folk. Flere som kan se og lytte, skape ro og trygghet, lage aktiviteter tilpasset ulike forutsetninger og behov, avlaste faglærere og bidra med andre fagfelt. Vi trenger miljøarbeidere, psykologer, spesialpedagoger, helsesøstre, aktivitetsledere, men først og fremst trenger vi folk, og vi trenger dem nå.

Pandemien påvirker oss, både lærere og elever. Det er flere som er syke (og dermed går glipp av undervisning), flere er isolerte om ettermiddager og i helger, flere sitter mer inne, det er mindre fritidsaktiviteter, mindre reiser og turer, flere er ensomme, flere har bekymringer. Vi må ikke undervurdere hvordan dette påvirker undervisningen og skoledagen, både for voksne og barn.

Det er slik vi prioriterer

Det trengs en krisepakke i skolene der det er muligheter for å ansette flere nå, med en gang. Tenk om hver skole kunne fått litt ekstra ressurser nå, til flere folk og til ulike tiltak som letter byrden for både lærere og elever. Gode voksne som kan ha samtaler med de elevene som trenger det, gå en tur, gjøre aktiviteter med ulike grupper. Gode voksne som kan ta i et tak der det trengs. Følge opp enkeltelever og grupper, noen over lengre tid og noen i en enkelt time eller kort periode. Hver skole kjenner sitt behov, og hver lærer vet hva som trengs i sitt klasserom. Da vil læreren få mer tid til å være lærer, og flere elever blir sett av gode voksne. Det er slik vi prioriterer barn og unge.

Psykiske problemer

Henvisninger til BUP har steget dramatisk det siste halve året, og i skolen oppleves det et større og større omfang av psykiske utfordringer hos ungdommene våre nå. Lærerne gjør sitt beste, men det er en vanskelig oppgave, både når det gjelder tid og kompetanse. Skolen trenger flere folk. NÅ. Det er for sent når alle har en mappe på BUP.

Å prioritere barn og unge handler om å styrke utdanningen, styrke mental og fysisk helse. Skal man klare det nå, så trengs det ressurser. Vi har lært det siste året alt vi skal gjøre for å unngå smitte. Regjeringen gjør alt de kan for at ikke næringsliv og helsevesen skal kollapse. Nå må vi passe på at ikke skolene kollapser. Skolen trenger hjelp. Nå.