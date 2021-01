Kristne som har støttet Trump har tråkket på både Gud og mennesker

VIRUSTIDER: Vi er inne i en dramatisk start på et nytt år. De to virusene, Covid og Trump, er begge fremdeles ute av kontroll. Begge har vist sitt ansikt. Vi vet hvor farlige de er.

Vi har tidligere sett Trump løfte Bibelen som et våpen for sin sak. Presidenten står da for en farlig misbruk av kristne skrifter og verdier, skriver innsenderen. Foto: Evan Vucci / AP

Leif Magne Helgesen Prest og forfatter

For noen dager siden opplevde vi at det ene viruset gikk fra ord til handling. Det var ingen overraskelse. Det har mange advart mot i lengre tid. Da presidentens tilhengerskare gikk mot den amerikanske kongressen, fulgte de ordre. Presidentens ordre.

Presidenten er øverstkommanderende for de militære styrker. Da sjefen ba folket gå, marsjerte selvsagt tilhengerskaren. Den øverste general angrep dermed både en bygning og de prinsipper som demokratiet hviler på.

Sannheten viker

Det er et tankekors at USA som vår nærmeste allierte, har blitt ledet av en farlig ustabil person som Trump. Han er ikke uberegnelig som noen påpeker, men svært beregnende i alt han gjør. Det gjør han enda farligere enn hvis det bare skulle være blaff av dumhet vi var vitne til.

Ord har makt. Det vet Trump. Presidenten har brukt ord som gift i flere år. Det er som et fly som sprer gift over et område for å drepe ugress og skadedyr. Trump har brukt det motsatt vei. Han har forsøkt å fjerne de krefter som gir harmoni og liv. Han har over lengre tid angrepet begreper som frihet, likhet og respekt. Alle som har snakket han imot, har han latterliggjort og forsøkt å redusere til ingenting.

«Sannheten er ikke så viktig. Det som er viktig er det folket tror på».

Slik opplever jeg parolen til farlige statsledere. Da Slobodan Milosevic ledet Serbia i krigene på Balkan for et par tiår siden, var det viktig at folket trodde på det presidenten sa. Det var ikke like viktig om det var sannheten som ble presentert. Slik har Trump fulgt etter diktatorer med sine «fake-news».

Vi har holdt pusten

Statsledere verden over har holdt pusten i fire år. De har ikke våget å snakke verdens sterkeste mann imot. De har fulgt diplomatiets linje og forsøkt å holde kontakt uten å være for krass. Det har vært en viktig strategi. Noen ganger er det viktigere med samarbeid enn konfrontasjon.

De siste ukene har galskapen utviklet seg til et stadium hvor det er riktig å si at nok er nok. Heldigvis skjer det slik som da folket i Serbia selv kastet Milosevic fra tronen. Det er folket i USA som nå stopper Trump. Trump har vist oss at det er store svakheter med demokratiet, men til sist er det likevel demokratiet som stopper hans beregnende galskap i å spre seg videre. Demokratiet stopper trumpismen fra å bli en pandemi.

Det er en stor bismak at også kristne har vært med på å støtte Trump. Disse representerer hvite konservative religiøse krefter. De utgjør dessverre en betydelig del av amerikanske kristne. Nasjonalisme og kristen fanatisme er en farlig cocktail. Det ser vi flere eksempler på.

En farlig miks

Under angrepet på kongressen onsdag den 6. januar, kunne vi tydelig lese på et banner: «Jesus saves». Det gjorde vondt å se sammenblandingen av kristen tro og nasjonalisme. Det skjer en kortslutning når troen blir så snever og bokstavtro at den gjør den troende blind. Det skaper en ekstremisme som det er viktig at vi som kirke aktivt tar avstand fra.

Vi har tidligere sett Trump løfte Bibelen som et våpen for sin sak. Presidenten står da for en farlig misbruk av kristne skrifter og verdier. Kristne, både i USA og i vårt eget land, som har støttet Trump, har tråkket både på mennesker og Gud.

Det foregår en verdikamp på flere plan. Vi vet at ekstreme politiske og religiøse krefter gjør seg gjeldende både i USA og i vårt eget Europa. Det krever at vi er bevisst og løfter verdien av hvert enkelt menneske. Fred er ingen selvfølgelighet. Det krever at vi aktivt deltar i kampen for likhet, verdighet og rettferdighet. Der står vi som kristne og humanister sammen.