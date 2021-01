Full oversikt over politikernes honorarer!

DEBATT: Debatten om habiliteten til politikere med store kommunale styrehonorarer i kommunale foretak har aktualisert behovet for mer åpenhet om folkevalgtes honorarer i forbindelse med ulike verv.

Øyvind Jacobsen, Stavanger Ap. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Øyvind Jacobsen Kommunestyrerepresentant i Stavanger (Ap)

Det har gått under radaren, men dette har faktisk samarbeidspartiene i Stavanger allerede gjort noe med. Ap, FNB, Rødt, MDG, Sp og SV vedtok i budsjettmøtet i desember at kommunen skal presentere en oversikt over hvilke ulike kommunalt oppnevnte verv den enkelte politiker har – og hvor mye vedkommende årlig får i honorarer for disse.

Under de foregående 24 årene med Høyre-styre i Stavanger har det aldri vært en slik oversikt tilgjengelig. Samtidig har antallet styreverv og honorarer til utdeling for politikere økt i stort tempo.

Åpenhet om slike forhold bør være et minstekrav for hva innbyggerne får innsyn i om sine folkevalgte. I tillegg bør naturligvis politikerne selv også registrere private verv og eierinteresser i det sentrale styreregisteret.