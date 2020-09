Årets Demensaksjon er digital og har ungdom på laget

INNSAMLING: Demensaksjonen foregår i år uten bøsser på grunn av koronapandemien. Innsamlingsaksjonen skjer i all hovedsak digitalt, og her er jo ungdomsskoleelevene spesialister. Styret i demensforeningen retter en stor takk til engasjerte elever og lærere.

Tre ungdomsskoler i Stavanger samarbeider med Stavanger demensforening om Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige demensaksjon. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX NORGE

Helen G. Wigestrand Leder i Nasjonalforeningen Stavanger demensforening

I år arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen den tradisjonelle innsamlingsaksjonen for tjuende gang. Tre ungdomsskoler i Stavanger samarbeider med Stavanger demensforening om Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige demensaksjon.

Inn i klasserommet

Elevgruppene som deltar, har valgfaget Innsats for andre. Her skal de gjøre en frivillig innsats for noen som trenger det. Hinna, Gosen og Tastarustå skoler har valgt å lære om Nasjonalforeningen for folkehelsen og å støtte Demensaksjonen. Elevene har derved lært både om frivillighet og om sykdommen demens.

Skolene har hatt besøk av likepersoner fra demensforeningen. Lærer ved Hinna skole, Kjetil Olsen sier at elevene fikk mye ut av dette møtet, og det gjorde ekstra inntrykk å treffe noen som var pårørende. Da ble det mye nærere.

Elevene fikk lære om sykdommen, og om hvordan det er å være pårørende. De unge satte pris på at noen som levde nær mennesker med demens kom og fortalte ærlig om sykdommen. Flere fortalte at de fikk avkreftet fordommer de hadde mot demens.

Dette lærte elevene:

•Demens skyldes ikke alderdom, det er en sykdom.

•Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.

•Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

•Inntektene fra demensaksjonen går til forskning og lokale tiltak.

•I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.

•På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

I Demensaksjonen samler Nasjonalforeningen for folkehelsen inn penger til forskning og lokalt arbeid. Forskningen kan bidra til at færre får demens, og at de som er rammet kan få god hjelp til å mestre hverdagen.

Mye forskning å gjøre

Demens er en alvorlig sykdom, både for dem som selv har en demens og for familiene deres. Det kreves mye forskning i årene som kommer før vi er i stand til å stoppe eller bremse Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Vi vet fortsatt for lite om årsakene til demens. For å kunne utvikle en behandling, må det mer kunnskap til om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk. Det er denne forskningen vi samler inn penger til under Demensaksjonen.

