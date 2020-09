Private barnehage-eiere er ikke profittjegere, de er ildsjeler vi kan takke for full barnehagedekning

PRIVATE BARNEHAGER: Da jeg leste Fripenn -artikkelen til Sven Egil Omdal var jeg ikke forberedt på at han skulle dra inn gründer brødrene Adolfsens salg av 170 barnehager, eller barnehagesektor for den saks skyld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er rart at ordet velferdsprofitører brukes hyppig om en bransje som er invitert inn av Ap og SV. Dette er en sektor som har den største andelen av kvinnelige gründere, der det er et fåtall som tar ut store utbytter. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Debattinnlegg

Kine Myhre Pedagogisk leder i en privat barnehage i Sandnes

At store salgssummer skal illustrere hvor galt det kan gå når private aktører slippes løs i helse- og omsorgssektor, kan jeg forstå. Vi får inntrykk av at alt handler om penger for disse private aktørene. Heldigvis stemmer ikke dette, for det er ikke sånn her i verden, at hvis du sier det nok ganger blir det sant.

Nei, det er ikke sant at eiere av private barnehager driver ene og alene med en baktanke om profitt. Mange av de private barnehagene startet som et rop om hjelp fra staten med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i ledelsen. Det kan vi som småbarnsforeldre takke dem for. Takket være denne innsatsen for full barnehagedekning har vi nå et stort utvalg av barnehager der vi kan velge fritt hvor våre kjære barn skal være mens vi er på jobb.

Få tar store utbytter

Valgfriheten og utviklingen i barnehagesektor hadde aldri skjedd om det ikke var for at vi har så mange ulike barnehageformer og eierformer. Det har likevel skjedd en negativ endring de siste årene. Det later til at venstresiden ikke lenger ser fordeler med private barnehager og her er Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti på hugget stadig vekk. Det er rart at ordet velferdsprofitører brukes hyppig om en bransje som er invitert inn av disse partiene. Dette er en sektor som har den største andelen av kvinnelige gründere, der det er et fåtall som tar ut store utbytter.

Og hvorfor skulle de ikke få ta litt utbytte? Mange av disse barnehageeierne har tatt private lån for kunne følge en drøm om å være selvstendig næringsdrivende i en sektor de brenner for. Det er en livsstil å drive privat barnehage. Det er ikke enkelt å tjene seg rik på slikt. Det har nemlig venstresiden sørget for. Velger du å ha barnet ditt i en privat barnehage, vil du bli utsatt for en økonomisk forskjellsbehandling som ikke skjer i noen annen bransje. Likevel velger mange av oss private barnehager fordi de står for noe vi liker, noe vi synes er viktig og derfor vil vi ha barna våre der. De færreste av oss ønsker barnehage-monopol der vi ikke kan søke om barnehageplass hvor vi vil.

Vil vi ha nær 14000 barn hjemme?

Hvor hadde vi egentlig vært uten disse private aktørene? I Rogaland hadde ifølge tall fra udir.no 13 769 barn stått uten barnehageplass. Det er mange hjem der en foresatt måtte stått uten jobb for å være hjemme med barnet sitt. I dagens økonomi hadde det vært vanskelig. Diskusjonen om hvem som skulle vært hjemme, kunne ledet inn på samtaler som hører hjemme på 60-tallet. Når det er sagt, er det en stor andel kvinner og menn som har en privat barnehage som sin arbeidsplass i Rogaland, 3222 personer, igjen ifølge udir.no. Det er skatteinntekter som kommunene nyter godt av.

Så når eksemplene som trekkes frem fra barnehage-bransjen viser til utbyttefest og millionoverskudd, må vi alle tenke oss litt om. Hvorfor er det så viktig for venstresiden at private aktører i helse- og omsorgssektoren svartmales? Er det ikke viktigere at vi som foreldre og våre barn er fornøyde med våre barnehager? Og at vi har den valgfriheten som Stoltenberg -regjeringen lovet oss? Er det ikke det samme hvilken barnehage barna våre går i?

De fleste er bra

De tilhører jo tross alt samme kommune og har dermed rett på likebehandling, uavhengig av om vi som foreldre ønsker at poden skal gå i en privat idrettsbarnehage, eller en kommunal barnehage? Det er jo tross alt våre penger, det er vi som er kunden og vårt ønske om å kunne velge fritt mellom barnehager, handler om vår rett til å bestemme over våre barn og det vi mener er best for dem.

Det hadde vært trist om venstresiden fikk det som de ville og vi plutselig sto uten valgmuligheter fordi barnehagesektor har noen svin på skogen! Vis meg en bransje som ikke har det. Det viktigste er at du som foresatt er fornøyd og at barnehageeier får det de trenger for å drive god barnehage. Da kan vi ikke bli med på å bruke ord og retorikk som ikke gjenspeiler bransjen i sin helhet. Vi må snakke barnehageeierne opp, støtte dem og heie på dem, på denne måten vinner alle. Særlig ungene våre!