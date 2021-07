Hva nå, kommunen min? Har du råd til å «spare» disse kronene

DEBATT: Hva tenker du å gjøre for å sørge for at barna våre møter kvalifiserte lærere på skolen hver dag?

Hvis en utdannet lærer gjør at «bare» én elev klarer å gå ut i arbeidslivet, og ikke inn i trygdeytelser, har denne læreren spart samfunnet for mangfoldige millioner. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Debattinnlegg

Hogne Wathne Helgesen Utdanningsforbundet, Rogaland

Espen van der Hoeven Utdanningsforbundet, Rogaland

Stavanger 15 prosent, Sandnes 14 prosent Eigersund 13 prosent, Haugesund 16 prosent, Sola 8 prosent, Randaberg 11 prosent, Klepp 19 prosent, Time 10 prosent og Gjesdal 10 prosent.

Kjære kommunen min, hva tror du dette er? – Dette er andelen ukvalifiserte lærere uten pedagogisk utdanning som underviser våre barn.

Stortinget vedtok tvungen lønnsnemnd mot Unio, både i Oslo kommune og KS-området, og da står vi igjen med spørsmålet: Hva nå kommunen min?

Det mangler både sykepleiere og lærere i kommunene våre, hva skal du gjøre med det? Har du tatt inn over deg de faktiske tallene?

Falske tall?

Tallene i starten her er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er dramatiske tall, tall fra kommunenes egen lønnsdatarapportering. Mange kommuner mener at disse tallene er misvisende, men det er de selv som har rapportert dem.

Hvis det er slik at minst hver 10. time i grunnskolen utføres av en ansatt som ikke har noen form for pedagogisk utdanning, betyr det at hver eneste klasse i kommunen min har en halv til en hel dag hver uke, skoleåret gjennom, hvor de undervises av noen som ikke har utdanningen sin i orden. Er dette virkelig greit?

Og hvis du vil hevde, kommunen min, at tallene til SSB ikke stemmer, så blir jeg enda mer bekymret, for det betyr i så fall at dere har registrert feil informasjon i ansatt- og lønnsregisteret. Det er i så fall like ille.

Men tilbake til selve utfordringen vi nå står ovenfor: Vi har ikke nok lærere, og verken KS, Stortinget eller du som min kommune virker å ha et ønske om å gjøre noe med denne mangelen. Vi har var gjennom en omfattende streik, i et mellomoppgjør. Vi hadde brei støtte i befolkningen, og vi fikk vist landets innbyggere hvor alvorlig situasjonen faktisk er. Men hva gjør du, kommunen min? Tilsynelatende ingenting, du stikker hodet i sanden. Men det holder ikke lenger, det er ikke godt nok!

Spare seg til fant

Dessverre tenkes det for smalt på økonomi i kommunen min. Hver eneste enhet må holde sitt eget budsjett, og det glemmes stadig at en krone brukt på rett sted, kan spare tusenvis på andre budsjett.

Hvis en utdannet lærer gjør at «bare» én elev klarer å gå ut i arbeidslivet, og ikke inn i trygdeytelser, har denne læreren spart samfunnet for mangfoldige millioner, både i form av økte skatteinntekter fra denne eleven, men også sparte utgifter fordi man slipper å betale ut trygd. En dobbel fortjeneste altså. Men å bruke kroner på å få tak i en kvalifisert lærer, det vil du ikke, kjære kommunen min. Har du virkelig råd til å «spare» disse kronene?

Lærere hører stadig flotte ord om hvor flinke vi er, men vi ser veldig lite handling som viser at den pedagogiske kompetansen blir verdsatt. Det virker som om kommunen min toer sine hender og håper at alt skal gå over, som om det ikke har skjedd. Men sannheten er at vi risikerer å miste enda flere lærere enn det som allerede mangler. Hvis dette fortsetter, risikerer vi at barna våre skal gå gjennom skolen uten å ha kvalifiserte lærere i mange av ukens timer!

Så jeg spør deg igjen, kommunen min. Hva nå? Hva tenker du å gjøre for å sørge for at barna våre møter kvalifiserte lærere på skolen hver dag?