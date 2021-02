Vaksinekritikken mot Israel er urettferdig

KORONAVAKSINE: Israel er det landet i verden som har kommet lengst i å vaksinere egne innbyggere. Nå får landet kritikk for å ikke vaksinere palestinere i de områdene hvor det er de palestinske selvstyremyndighetene som styrer.

Etter Oslo- avtalen for 25 år siden har PA hatt helseansvaret, inkludert vaksineansvaret, for palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen. Foto: Marit Hommedal

Debattinnlegg

Bjarne Bjelland Stavanger

Jødene har historisk alltid fått kritikk når det skjer spesielle hendelser i verden. Dette har dessverre ikke forandret seg i vår egen tid, men dukker stadig opp i nye forkledninger. Etter staten Israel så dagens lys i 1948, er kritikken og søkelyset også rettet mot jødenes hjemland.

Israels innsats på vaksinering, medisinsk teknologi og livreddende intelligens drar verdens nasjoner nytte av i helsesektoren. Hvem står først i køen av hjelpere når det skjer katastrofer rundt i verden? Ingen andre land i historien har bidratt så mye til menneskeheten på sine første 70 år som uavhengig stat, ifølge advokaten Alan Dershowitz

Vaksinasjon mot covid- 19 er nå de nyheter som treffer oss mest i mediene. Kritikken mot Israels vaksineringsprogram har kommet fra flere statsledere og ledere innen hjelpeorganisasjoner i vårt eget land.

Palestinske selvstyremyndigheter er ansvarlig for vaksinering av egne borgere. Om to måneder starter vaksineringen etter at myndighetene inne i disse områdene også har tatt ansvar for egne innbyggere. Helsedepartementet har undertegnet kontrakt med fire selskap for vaksine som vil ankomme om to måneder, sier statsminister Mohammad Shtayyeh. PA har inngått avtale med Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Johnson & Johnson og produsenten av russiske Sputnik V.

Etter Oslo- avtalen for 25 år siden har PA hatt helseansvaret, inkludert vaksineansvaret, for palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen. Dette er en juridisk bindende avtale. Palestinerne har heller ikke gjort noe utspill eller forsøkt å samarbeide med Israel om å skaffe seg samme vaksine.

Israel vaksinerer alle sine egne borgere, også de araberne som er statsborgere der. Israel gjør ingen forskjell på verken jøde eller araber. Det må være høyst betimelig å etterlyse flere fakta i mye av det som skrives om vaksineringen av palestinerne og det som er sannhet og løgn i denne saken. Når det gjelder Israel er det viktig at det stilles de samme krav til sannheten fra statsledere og mediene om dette landet som fra andre land.