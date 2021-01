Tar Fredrik Solvang og «Debatten» for mye tran?

DEBATTKULTUR: NRKs «Debatten» er under Fredrik Solvangs ledelse blitt enormt populær. Spørsmålet er om temperaturen skrus for høyt, for å tekkes seerne?

Å gjøre diskusjon til underholdning er en farlig tendens. For at «Debatten» skal fortsette å være populær må programmet ha en viss utvikling – den neste sendingen må toppe den forrige. Hvis ikke vil programmet etter hvert virke kjedelig, og dermed miste seere. Foto: Stian Lysberg Solum

Debattinnlegg

Bendik Skarpnes Elev ved St. Olav videregående skole

NRKs «Debatten» er et sted med stor takhøyde, der gjester som gjerne ellers ikke slipper til inviteres sammen med dem som står ansvarlig, og de som kjenner på konsekvensene til problemene som tas opp.

Etter hvert som «Debatten» har blitt mer populær, har diskusjonene blitt stadig hetere. Dette er «Debatten» sin styrke, men samtidig programmets svakhet. Debattprogrammer skal bidra til demokrati og medborgerskap. For å oppnå dette må programmene naturligvis være populære, slik at flest mulig engasjerer seg.

Nye topper jaktes

Dette har Fredrik Solvang fått til; programmet er mer populært enn noen gang. Samtidig er det ikke uventet at «Debatten» er godt likt når det er god underholdning. Å gjøre diskusjon til underholdning er en farlig tendens. For at «Debatten» skal fortsette å være populær må programmet ha en viss utvikling – den neste sendingen må toppe den forrige. Hvis ikke vil programmet etter hvert virke kjedelig, og dermed miste seere.

For å motvirke dette inviterer Solvang gjester som utgjør ytterpunktene i samfunnsdebatten, ut ifra hensynet til drama og underholdning. En heftig konflikt sikrer nemlig både underholdningen og seertallet.

Konsekvensen til en utvikling der programmet øker i popularitet er, vil bli, stadig flere spektakulære scener med het stemning og polariserte debatter. I et slikt miljø er det vanskelig å ha en fornuftig samfunnsdebatt, samtidig som det utvikles en slags flokkimmunitet mot normale diskusjoner og nyheter som vil være kjedelige, sammenlignet med brennende debatter.

Får ikke snakke ferdig

Bytter man kanal til Sveriges Television og ser programmet «Debatt», vil man fort legge merke til hvordan deltakerne får fullføre egne poeng før ordet går videre, nesten litt som på NRKs Retrodebatt i 2016. Derimot er det annerledes på «Debatten» i dag; nå handler det om å vinne – å slå ned motstandernes argumenter.

Debattvinnere, og tapere, kan være viktig med tanke på underholdning og seertall, men et farlig kompromiss som reduserer programmets samfunnsverdi da debattene blir mer polariserte. Dette har vi blant annet sett på presidentdebattene i USA; der er debattene for polariserte til at presidentkandidatene kan diskutere uten at det settes søkelys på hvem som gjorde den beste opptredenen.

Gjennom historien har vi sett at trender i USA etter hvert også kommer til Norge; både på godt og vondt. Før var politikere aldri lørdagsgjester på talkshow, mens de i dag er overrepresentert, akkurat som i USA. Jeg mener at «Debatten» har satt en farlig kurs. På kurs mot populærmediene, og på kurs mot et svakere demokrati. Hva blir det neste? Snøballkrig på direktesendt tv: Bjørnar Moxnes versus Siv Jensen?