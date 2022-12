Kommunen er viktig for å opprettholde arbeidsplasser

DEBATT: Det er gjennom å være langsiktig, ved å ikke skyve eller redusere investeringer og vedlikehold, at man i praksis sørger for næringsutvikling og verdiskaping.

Nina Solli Adm. dir. i Byggenæringens Landsforening

Nina Solli Adm. dir. i Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening, BNL, vil med dette oppfordre kommunene til å bidra til å opprettholde arbeidsplasser som nå er fare, i lys av en krevende økonomisk situasjon. Samtidig kan kommunene bidra til å sikre at bygg blir mer energieffektive.

BNL organiserer hele verdikjeden i byggenæringen og består av 14 bransjeforeninger innen eiendom, industri, håndverk, boligprodusenter og entreprenører.

Markedssvikt

Bygg-, eiendoms- og anleggsnæringen har hatt høy aktivitet gjennom pandemien og frem til juni i år. Nå treffes sektoren av markedssvikt på grunn av høye priser, økende renter og økte strømkostnader. Ordreinngangen bremser kraftig ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse. Det er et kraftig fall i salg av nye boliger pr. oktober, hvor byggevareindustrien og trebasert industri har et sterkt fall i både salg og ordreinngang. Dramatisk økning i strømkostnader og en markedssvikt på samme tid, gjør at bedrifter har startet nedbemanningsprosesser.

Det er i tillegg varslet vesentlig brems i offentlige prosjekter. Det gir en brå dreining for bedriftene i byggenæringen, hvor mange arbeidsplasser og investeringer nå settes i fare. Byggenæringen, som Norges største fastlandsnæring, sysselsetter folk i hele landet. Kommunene har mange roller, også som offentlig bestiller, og har dermed en rolle som næringsutvikler.

Mange utsetter

BNL erfarer nå at mange kommuner utsetter planlagte investeringer også utover økonomiplanperioden på fire år. Vedlikehold av bygg, veg og anlegg er svært viktig av flere grunner. Det bidrar til å forlenge levetid, og til å redusere kostnader på kort og lang sikt. Vedlikehold er også viktig for å redusere energitapet i bygg og på veg for å forebygge slitasje på kjøretøy.

BNL oppfordrer med dette kommunene om følgende:

Ikke utsett planlagte investeringer. Det er viktig å bidra til å opprettholde aktivitet og sikre arbeidsplasser i en utfordrende tid for Norge.

Oppretthold et godt nivå på vedlikehold av bygg, veg og anlegg. Det som ikke holdes i forsvarlig stand, gir på sikt økte kostnader og reduserer levetid.

Gjennomfør planlagte investeringer i skoler, barnehager, veger, anlegg og andre offentlige bygg, også for å opprettholde stabil boligproduksjon.

Sørg for bevilgninger til energieffektivisering for å redusere energitap i bygg.

Oppretthold planleggingsnivået så prosjekter blir modne for investering når handlingsrommet for kommunen igjen blir større.

Lange ledetider

Byggenæringen er en sektor som kjennetegnes av lange ledetider, fordi det tar tid fra et prosjekt besluttes til et bygg eller anlegg er ferdigstilt. Det er allerede medgått kostnader til planlagte investeringer som ligger inne i kommunens planperiode på fire år. Å forskyve disse frem i tid betyr økte kostnader og tap av investeringer i planlegging.