Staten bruker feil tiltak i kampen mot terrorisme

DEBATT: Selvfølgelig er et trygt samfunn en menneskerett. Samtidig burde vi ikke være villige til å lempe på våre personvernhensyn hvis det ikke gir oss en verdi tilbake.

«Vi bør ikke åpne for å overvåke samfunnet for den lille sjansen at de skal oppdage en konkret og reel trussel», skriver Daniel Gudbrandsen.

Daniel Gudbrandsen Stavanger SV og masterstudent i Samfunnssikkerhet

Nylig la justisminister Emilie Mehl, på vegne av regjeringen, frem Prop. 31 L. Et lovforslag som gir Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mulighet til å lagre dataopplysninger om oss i opptil fem år. Argumentasjonen er at det er nødvendig at PST har tilgang til det som ligger på internett fordi det finnes mange aktører som kan være en trussel mot samfunnet der. Dette er nok i å for seg riktig. Men er det riktig å tillate at det vi gjør på internett i dag skal lagres i en database, bare i tilfelle?

Jeg mener at lovforslaget til justisministeren ikke er riktig tiltak i kampen for et trygt samfunn.

Store mengder som skal lagres

Ifølge PST vil dette lovforslaget gjøre dem bedre rustet til å motvirke terror og andre uønskede hendelser på norsk jord. Dette fordi de da kan oppdage truslene tidligere. Det i seg selv høres ikke urimelig ut. Allikevel kan man tenke tilbake på tidligere hendelser hvor det i ettertid har vist seg en gjerningsperson har vært i PSTs søkelys fra før. Så de har altså visst om en mulig trussel, men ikke hatt mulighet til å gjøre noe. Min bekymring er at vi gir PST er for stor overvåkningsmulighet uten at dette gir oss noe trygghet tilbake i bytte. Forslaget som er lagt frem er nemlig ganske bredt, og det ganske store mengder med data som skal lagres. Så mye at blant annet Datatilsynet, Stortingets kontrollorgan for etterretnings, overvåkings og sikkertjeneste (EOS) og Norges institusjon for menneskerettigheter har stilt spørsmålstegn ved det.

I SV prinsipprogram og arbeidsprogram står det at man ønsker å styrke sikkerhetstjenestene i Norge. Selvfølgelig er et trygt samfunn en menneskerett. Samtidig burde vi ikke være villige til lempe på våre personvernhensyn hvis det ikke gir oss en verdi tilbake.

PST og de andre sikkerhetsaktørene i samfunnet har allerede en ganske god oversikt over hva som rører seg i samfunnet. En utfordring som dukker opp gang på gang er at de ikke har kommunisert sammen når en hendelse oppstår. PST selv sier at en av de største truslene er angrep fra såkalte solo terrorister, nettopp fordi de oppstår og blir gjennomført av personer som ikke kommuniserer sine planer på nettet. At man da ønsker å utvide muligheten for overvåking henger dermed ikke sammen.

Bekjempe på grasrotplan

Jeg mener at lovforslaget til justisministeren ikke er riktig tiltak i kampen for et trygt samfunn. Vi bør ikke åpne for å overvåke samfunnet for den lille sjansen at de skal oppdage en konkret og reel trussel. Heller burde man arbeide for å bekjempe ekstremismen på grasroten. Rett og slett forebygge, ikke overvåke.