Det må bli enklere å kjøpe sin første bolig

DEBATT: Førstegangskjøperne i Stavanger blir eldre, og antall boliger man har råd til blir færre. Vi må få byggetempoet opp, og saksbehandlingstiden ned.

«Skal unge kunne kjøpe sitt eget sted å bo, må vi begynne å bygge flere rimelige boliger, gjerne med «leie til eie»-ordninger», skriver Jonas Molde Hollund.

Jonas Molde Hollund Ungdomskandidat, Stavanger Høyre

Det blir stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet – også i Stavanger. Samtidig kutter regjeringen i BSU-ordningen og gjør boligsparing mindre attraktiv for unge. Dette er en trend Høyre vil snu! Tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) viser at førstegangskjøpere hadde råd til én av fire boliger i Stavanger i 2022. Det er en nedgang fra 2010, hvor førstegangskjøpere kunne kjøpe én av tre boliger i Stavanger. Samtidig ser vi at førstegangskjøperne i Stavanger blir eldre. Av de største by- og boområdene i Norge, er det kun Oslo og Bærum som har eldre førstegangskjøpere enn Stavanger.

Vi er opptatt av å få tempoet i boligbyggingen skal opp, fordyrende saksbehandlingstid skal ned.

Skal unge kunne kjøpe sitt eget sted å bo, må vi begynne å bygge flere rimelige boliger, gjerne med «leie til eie»-ordninger. Boligene bør ligge nær kollektivknutepunkter og gjerne med bildelingsordninger for beboerne. På den måten kan man spare penger til transport, kutte utslipp og bygge tettere.

Boligsparing for ungdom (BSU)

For å kjøpe bolig må man spare – spesielt oss unge. Da er det dumt at Ap/Sp-regjeringen sammen med SV kutter i ordningen som faktisk motiverer til boligsparing blant unge, uten å komme med noe alternativ. Fra 2023 halveres skattefradraget på BSU-konto fra 20 til 10 prosent. Dersom man sparer maksbeløpet på kr 27.500, ville man i 2022 fått maksimalt kr 5500 i skattefradrag. Fra 2023 reduserte beløpet til kr 2750. Innstramningen skal spare staten for omkring 600 millioner kroner i årlige utgifter.

På Høyers landsmøte vedtok vi å øke maksimalt sparebeløp fra 300.000 til 400.000 kroner og årlig sparebeløp fra 27.500 til 35.000 kroner. Med Høyres løsninger ville unge boligsparere fått et maksimalt skattefradrag på 7000 kroner. Derimot sitter vi igjen med venstresidens foretrukne løsning på 2750 kroner. For unge boligsparere – gjerne studenter som jobber ved siden av studiene – betyr dette 4250 kroner mindre å spe på studentbudsjettet.

I motsetning til SV og regjeringen mener vi i Høyre at en ordning som hjelper unge å komme inn på boligmarkedet er noe som må styrkes – ikke svekkes. Høyre er klare på at det skal være attraktivt å spare til egen bolig. Lønne seg skal det også.

Høyre i Stavanger

Hvis Høyre kommer til makten i Stavanger til høsten, skal vi sørge for at du kan bruke pengene du sparer i BSU, på en rimelig, sentrumsnær og miljøvennlig bolig. Samtidig må vi være åpne for flere typer eierformer som «leie til eie»-ordninger. Vi er opptatt av å få tempoet i boligbyggingen skal opp, fordyrende saksbehandlingstid skal ned. Den sterkeste medisinen mot høye boligpriser er å bygge nok bolig. Det skal Høyre sørge for.