DEBATT: Ordføreren kan ikke påta seg æren for private utbyggingsprosjekt i kommunen.

Hva gjør kommunen for å møte den kommende eldrebølge og med den en krevende demens-situasjon?

Nils-Oscar Ihlen Pårørende Stavanger

På årets siste dag og i et leserinnlegg i Aftenbladet påtar Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti – på vegne av seg selv og ordfører Kari Nessa Nordtun – æren for private utbyggingsprosjekt i kommunen. Det vises til Aftenbladets gode oversikt over de 11 største utbyggingsprosjekt i kommunen. Men, man ser ut for å glemme at kun 2 av disse er i kommunal regi;

Utbyggingen på tomten rundt Lervig Sykehjem og totalrenovering av kommunens eget administrasjonsbygg til kr 83000 per kvadratmeter, ifølge foreløpig anslag.

Ellers, gjenspeiler hans innlegg at man vurderer, har planer, vyer og visjoner for bygging for fremtiden. Det kan man som kjent holde på med i mange år og langt inn i fremtiden. Skal Stavanger kommune bygge for fremtiden, må man bygge nå. Men, la oss holde oss til det som ifølge innlegget er aller viktigst for ordføreren; nemlig eldreomsorg og det å bygge gode boenheter for eldre og andre som trenger omsorg. Jeg har noen konkrete spørsmål om dette til ordføreren:

Hva gjør kommunen for å møte den kommende eldrebølge og med den en krevende demens-situasjon? Etablering av egnede boenheter og utdanning av kvalifisert personell? Er den store spennvidde i sykdomsbildet på samme avdeling i kommunens sykehjem, medisinsk forsvarlig og en verdig eldreomsorg?

Hvordan går det med målsettingen om 57 nye pleiere – 3 til hvert av de 19 sykehjem i kommunen? Hvorfor kan ikke erfarne pleiere i kommunen som ønsker det, få stå ett par år ekstra etter oppnådd pensjonsalder?

Står lønnsnivået til pleiere i kommunen i rimelig forhold til den viktige og krevende jobb som de har og vil ha i fremtiden? Hva ligger inne i årets budsjett for nye bygg og støtte til Varmestuens Venner og andre som trenger omsorg, rus- og psykisk helsevern? Hva ligger inne i årets budsjett for Omsorg Pluss boliger i tilknytning til Øyane Sykehjem? Når er byggestart?

Jeg håper at ordføreren kan finne tid til å besvare disse spørsmål. Samtidig ønsker jeg henne og alle et riktig godt nytt år, med håp om at vi begge vil kunne se bygging av omsorgsboliger rundt Øyane Sykehjem i det nye året.