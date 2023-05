Er tiden kommet for å sette foten ned?

DEBATT: Jeg våknet brått da jeg leste om planene for vindkraft rundt Den Norske Turistforeningens hytte, Tomannsbu. Er dette mulig? Kan det være lovlig? Vår, min Tomannsbu?

Gro Johnsen Sola

«Ingen har varda vegen du skal gå, ut i det ukjende, ut i det blå», skrev Olav H. Hauge for 70 år siden. Men min vei er merket med røde T-er. Heldige meg!

Jeg er den glade vandrer, en av mange. Turene går på merkete og umerkete stier, oftest i nærområdet, på bærtur om høsten, gjerne til topper eller til DNT-hytter.

Tiden står tille

Alle kommunene i regionen vår byr på fine turer i nærområdet. Med godt merkete stier og flotte skilt er mulighetene mange. Nutene i Sandnes er lett tilgjengelige. De byr på alt fra enkle til mer utfordrende veivalg. Her kan du en tidlig vårmorgen oppleve orrfuglespill på kort hold i åpent lende. Da står tiden stille. Senere på våren kommer gjøken. Den er ikke lett å få øye på, men med litt tålmodighet får du gjerne se den også.

Vil man til høyere områder, over tregrensen, har vi flere nydelige øde fjellområder. Det er ikke nødvendig å kjøre så langt. En god times kjøretur, og vips ligger fjellet for dine føtter. Mange følger de T-merkete løypene frem til Turistforeningens hytter. Flere av disse er relativt enkle å komme til, og er populære for barnefamilier.

Vi tar ingenting med oss fra fjellet annet enn gode minner og legger ingenting igjen, bare fotsporene.

Det er godt å komme seg vekk fra den travle hverdagen for små og store, og få seg en stille helg i Guds frie natur, langt fra byens larm og lys. Stiene er fredelige. Du har som oftest fjellet helt for deg selv, men er glad hvis du treffer andre. For de som vil oppleve stjernehimmelen eller nordlyset, er opphold på en DNT-hytte i høyfjellet absolutt å anbefale!

Hyttene her hos oss er en del av det store landsdekkende nettverket med hytter og merkete løyper. Du kan gå i ukevis, valget er ditt.

Vi har mer enn fem hundre hytter, kunne Trine og Arild gledestrålende fortelle, da vi møttes i Ryfylkeheiene for noen år siden. Selvfølgelig var de medlemmer av Turistforeningen og gikk i fjellet over fire uker hver sommer. De hadde gjennom årene gått Norge på kryss og tvers, men var langt fra ferdige med å besøke de fem hundre og femti hyttene sine. Dette året gikk turen fra Setesdal til Sognefjorden. Vi gikk sammen en uke i høyfjellet, før veiene våre skiltes.

Gjennom årene har det blitt mange lengre turer fra hytte til hytte. Jeg trives best i høyden, over tregrensen i de flotte fjellområdene våre. I min naivitet og med følelsen av frihet høyt til fjells, har jeg regnet viddene og fjellet som min egen eiendom. Eller mer korrekt, noe vi alle eier sammen. I bakhodet har jeg hatt begrepet statsallmenning.

Hvor feil kan man ta. Områdene jeg går i er ikke en del av vårt felleseie. Det er andres eiendom. Jeg nevner i fleng: Frafjord- og Bjerkreimsheiene, Sirdalsheiene, Ryfylkeheiene, Haukeli, Etnefjellene og Seljestad.

Våre barn og barnebarns fremtid

Jeg våknet brått da jeg leste om planene for vindkraft rundt DNT-hytten Tomannsbu opp av Hunnedalsvegen i Øvstabødalen. Er dette mulig? Kan det være lovlig? Vår, min Tomannsbu? I høyfjellet? Mer enn 750 meter over havet?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillater selvfølgelig at de høyeste fjellområdene her på Sør-Vestlandet blir bygget ut. Det blåser mest hos oss og spesielt på toppene. Dette er i det godes tjeneste. Det grønne skiftet. Våre barn og barnebarns fremtid.

Vi som er medlemmer i Turistforeningen har støttet alle de grønne tiltakene. Av hensyn til villreinen stenger vi hytter og stier. Vi tar ingenting med oss fra fjellet annet enn gode minner og legger ingenting igjen, bare fotsporene. Er tiden kommet for å sette foten ned?