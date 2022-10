Aftenbladet presenterer fire feil om Nye SUS – her er fasiten

DEBATT: For å kunne stole på Aftenbladet må man legge til grunn at lederne i avisen er faktabaserte. Det var den dessverre ikke den 13. oktober. Det samme gjelder ordføreren i Sandnes sine kommentarer om Nye SUS i samme avis. La meg oppklare litt, siden jeg tidligere var ansatt i prosjektet.

Klart man kan være lei og fortvilet over finansieringsordningene for sykehusbygging, eller uenig i hvordan det fungerer. Men nei, det har aldri vært planer om å bygge eller finansiere hele Nye SUS på en gang.

Ingveig Tveranger Tidligere kommunikasjonsrådgiver i Nye SUS

For det første; Nye SUS er hele regionens sykehus, ikke Stavangers alene. Det var ikke Stavanger kommune som skulle bestemme plassering av nytt sykehus. Beslutningen tok regjeringen etter at Helse Stavanger og deretter Helse Vest hadde vurdert innspillene fra representanter fra alle de 15 kommunene i regionen. Målet var mest mulig sykehus for pengene og da ble Ullandhaug valgt.

For det andre; Terje Vareberg kan store prosjekter fra sin tid i Statoil og i Helse Vest. Prosjektkontrollen i nye SUS har de beineste tellekanter. Husk derfor som han skriver i Aftenbladet at 5 prosents økning i et prosjekt på vel 11 milliarder, er bra levert. Grunnen til økte kostnader er pandemien og krigen i Ukraina pluss høy inflasjon. Det er fakta og gir ingen grunn til å trekke i noen nødbrems. Skulle jo tro at lokale politikere kunne være pådrivere for mer sykehus, ikke bremseklosser.

Kompleks finansiering

For det tredje; ja – klart man kan være lei og fortvilet over finansieringsordningene for sykehusbygging, eller uenig i hvordan det fungerer. Men nei, det har aldri vært planer om å bygge eller finansiere hele Nye SUS på en gang. Det er ansvarsfraskrivende og lettere historieløst å påstå at det er forrige regjerings ansvar å skaffe penger til hele nye SUS. Systemet fungerer ikke sånn. Å finansiere et sykehusprosjekt er komplekst.

Å lage statsbudsjetter er en hestehandel, og etter det jeg forstår er det få som er imponerte over årets versjon. Heller ikke her lokalt. Så jeg vil anbefale at en dropper å lete etter skyld og heller prøver å finne løsninger. Å finansiere et sykehusprosjekt krever 30 prosent egenkapital som skal tas over driften til sykehuset. Resten, 70 prosent, kommer via lånesøknad til statsbudsjettet, og lånet må tilbakebetales med renter.

Nye SUS ble i konseptfasen beregnet ut fra en bærekraft på maks 8 milliarder kroner i 2014. Det var det man hadde råd til å finansiere som første byggetrinn under planleggingen. Et fullt utbygd sykehus ville kreve cirka 200.000 kvadratmeter. Detaljer fins i konseptrapporten som er enkelt tilgjengelig. Ved å låne 70 prosent av 8 milliarder rakk det kun til halvparten, nær 100.000 kvadratmeter.

Helhet viktig, men også fakta

Nå bygges det 125.000 kvadratmeter fordi Helse Stavanger økte lånet og arealet i 2020 med 20.000 kvadratmeter ekstra da regjeringen endret lånebetingelsene. Da gikk det å bygge hele det viktige behandlingsbygget. Resten skal komme i flere byggetrinn, som per nå ikke er eller har vært finansiert. Det er opp til dagens regjering og sykehusstyret i Helse Stavanger og Helse Vest å bestemme dette. Det er jobben til regjeringen å se helheten skriver Aftenbladet. Selvsagt, men det er vel jobben til Aftenbladet å gjøre seg kjent med fakta?

For det fjerde; la oss ta kollektivaksen forbi Nye SUS. Like ved ligger Arkivenes Hus, ferdigstilt i 2017. Hovedinngangen ligger ut mot et jorde. Merkelig nok. Men planen for kollektivaksen som dagens posisjon knytter betingelser til for nye SUS, var klar før sykehuset ble vedtatt til Ullandhaug. Derfor er hovedinngangen på Arkivenes Hus lagt ut mot det som snart skal bli bussveien. Finansieringen av denne kollektivaksen har ligget inne i Bypakken/Bymiljøpakken fra dag en. Dette omtales ellers også i konseptrapporten for nye SUS, og var delvis utløsende for valget om Ullandhaug, ikke motsatt.

