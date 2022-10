Kan dere ikke bedre, TV 2?

Kjære TV 2. Er det for meget å be om litt variasjon i programutvalget? Gi oss gjerne noe som engasjerer intellektet en smule.

Rolf Schreiner Stavanger

TV-TILBUD: Lørdag 20. august 1960 ble fjernsynet offisielt innført i Norge, og Kong Olav sa i åpningstalen:

«Jeg vil håpe at norsk fjernsyn vil makte sin oppgave – å kunne være underholdende, å gi lærdom, gi nye erfaringer og nye impulser der hvor sendingene kommer inn i de tusen hjem – og at fjernsynet må bidra til å gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære fedreland.»

Vi fikk den reklamefinansierte kanalen TV 2 i 1992, og ledelsen i Bergen har sikkert som mål å være konkurransedyktig med NRK – ved å tilby TV-program av god kvalitet til glede for både det smale og det brede lag i folket.

Tirsdag 25. oktober 2022 hadde TV 2 følgende godbiter til oss fra kl. 18.30 til midnatt:

Nyhetene

Været

Sportsnyhetene

Kompani Lauritzen

Kompani Lauritzen

Nyhetene

Været

Sportsnyhetene

Farmen

Lothepus Camping

Lothepus Camping

Lothepus Camping

Dett var dett. At vi får time på time med mer eller mindre kvalifiserte nordmenns bestrebelser i militærleir, på gård og ute i naturen, virker for meg en smule ensporet. Kjære TV 2. Er det for meget å be om litt variasjon i programutvalget? Gi oss gjerne noe som engasjerer intellektet en smule.