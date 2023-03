Gode båtruter i Ryfylke må gå føre ambisiøse klimamål!

DEBATT: Nå har me fått stadfesta at Kolumbus ikkje vil gjera jobben sin, som mellom anna er å syta for at Ryfylke har høvelege hurtigbåtruter. Dei går imot eiga målsetting, eigne verdiar og eige ansvar.

Fylkets klimamål må vera realistiske, og då må ein nytta den teknikken som finst, altså dieseldrift av hurtigbåtar, fram til ladestasjonar og elektriske båtar er på plass.

Ivar Andersen Nedstrand

Dei arbeider for å redusera bilbruken, men ved å legga ned hurtigbåtruter, så vil jo bilbruken auka. Kolumbus har tatt på seg forvaltningsoppgåver, i staden for å driva med drift som dei skal gjera. Nå er det miljø og klima som har prioritet ein, føre ruter.

Rutene i fylket er viktigast, sjølv om dei må bruka diesel nokre år til.

Infrastrukturen for å driva elektriske hurtigbåtar i Ryfylke er ikkje på plass, korkje på land eller på sjøen. Då går det ikkje an å stilla som krav at hurtigbåtane frå 1. januar 2024 skal vera elektriske. Kraftnettet på land er sårbart og svakt, sjølv om Ryfylke er storprodusent av elektrisk kraft.

Ladestasjonar må byggas, men det må og vera kraft til desse, og den krafta finst ikkje i dag, og den vil mest truleg heller ikkje vera på plass før i 2030. Krafttraséar skal vedtakast og konsesjonsbehandlas, dette er tidkrevjande, og på Rennesøy og Finnøy vil dei ha desse i jorda, og då blir dette og tidkrevjande, og dyrare.

Kolumbus må derfor snarast få på plass kontrakten for dei rutene som skal starta frå nyttår, og ikkje «tilby» Ryfylke mellombels og «nedskalerte», raserte ruter. Dei rutene som fylkestinget har fatta vedtak på, og som er etter innspel frå Ryfylkeaksjonen2020, kan då vera mellombelse fram til elektriske båtar er klar.

Det går ikkje an å skyva klimaproblematikken føre seg, sjølv om fylket har ambisiøse mål. Desse måla må vera realistiske, og då må ein nytta den teknikken som finst, altså dieseldrift av hurtigbåtar, fram til ladestasjonar og båtar er på plass.