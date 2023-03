Easee-laderen – hva er egentlig saken?

Er det ikke slik at vaskemaskiner og tørketromler blir «brannfeller» når de blir gamle? Eller gamle panelovner hvor termostaten er utslitt?

Arne Bernt Dahle Stavanger

Jeg har fulgt saken fra media-siden og er noe forundret over saken og spesielt argumentasjonen som brukes. På den ene siden sies det at laderen kan brukes helt trygt, noe som bekreftes fra representanter fra Easee men også fra Nkom og fra NAF sin innleide konsulent Gjøby. De er alle enige om at det ikke er noen umiddelbar fare ved bruk av laderen.

Men Gjøby påstår flere ganger at laderen kan ta liv, og refereres i Aftenbladet med følgende lignelser: « ... laderne kan bli farlige når de blir eldre», « ... kan ikke vente til noen dør» , ...» «hvis noen mister et kjært familiemedlem» ...»

Og Gjøby er ikke spesifikk, men sier «alt elektrisk utstyr har den faren». Jeg vil stoppe opp litt her. Er det ikke slik at vaskemaskiner og tørketromler blir «brannfeller» når de blir gamle? Eller gamle panelovner hvor termostaten er utslitt? Eller varmgang i gamle varmtvannsberedere? Er ikke dette en selvsagt opplysning? Vi kjenner alle til en eller annen uønsket hendelse som har opphav i elektrisk utstyr. Men så langt er det faktisk ikke en eneste hendelse som kan tilskrives Easee-laderen. Hva er grunnen til at man bruker slike påstander, når man ikke har et eneste eksempel å vise til? Hvorfor stanser man for eksempel ikke salg av tørketromler, som forårsaker 25 branner hvert år ifølge, Huseierne?

Jeg har forstått at jordfeilbryter i ladere er viktig. Og i Easee er den ikke elektromekanisk – slik man vanligvis brukte tidligere – men en del av dataovervåkingen av hele systemet. Er dette ny teknologi som er tatt i bruk, og er dette truende for de selskap som livnærer seg av elektromekaniske dingser? Er det her hunden ligger begravet?

Så kan man lure på hva som er årsaken til at noen ønsker å ødelegge for et selskap som Easee, som på svært kort tid har bygd seg opp til en milliardbedrift med over 500 ansatte. For det er det som skjer nå. Et selskap som har et moderne produkt med en annen løsning enn noen tidligere har tenkt på. Dersom dette er en kamp selskaper imellom, så er det svært effektivt å bruke godkjennings-institusjoner som virkemiddel. Disse slipper jo å stå til ansvar for konsekvensene av sine tilsyn.

Er denne saken egentlig noe helt annet enn elektriske komponenter i en lader? Jeg bare spør.