DNB Arena fungerer ikke som musikal-lokale

Unni Hegrenes Stavanger

MUSIKAL: Jeg var på «Cats» i DNB Arena på torsdag 7.10. Musikalen var fantastisk, flott musikk, flotte sanger og utrolig flinke dansere gjorde kvelden til en opplevelse! Men det ble allikevel en skuffende opplevelse. Lokalet er altfor stort for en sånn type konsert.

Vi som hadde bestilt både middag og show satt helt i motsatt ende av der scenen er. Da ble scenen så liten at vi «gjettet» oss til hvordan de som opptrådte så ut. Det ble som å stå langt oppi lia og se på skiskyting lenger nede i dalen. Veldig synd, for jeg tror at alle oss som betalte hele 1000 kroner for middag og forestilling, hadde hatt lyst til og sett dette uten å måtte bruke kikkert. Samtidig må det også sies at når en betaler så mye for en kveld, er det ikke akseptabelt at en blir bedt om å møte opp rundt klokka 17:45, fordi matservering starter klokka 18:15 og blir tatt vekk klokka. 19:00.

Vi «vanlige folk» ble holdt utestengt i over en time fordi det var så mange «VIP-er» som skulle inn før oss, og alle de hadde nok gratisbilletter. Jeg kunne klaget mye på både mat, serveringspersonell og sikkerhetsansatte, men det blir veldig vanskelig, for noen var veldig hyggelige, mens andre sto og skravlet i bakgrunnen mens vi betalende prøvde å leve oss inn i «Memories. Alt i alt, så blir min dom: Musikalen Cats: 10 poeng!- DNB Arena: 0 poeng!