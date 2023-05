Det betyr noe hvem som styrer Stavanger

DEBATT: Fra juli i år blir kollektivtrafikken i Stavanger gratis. Med det blir nå Stavanger den første kommunen i Norge som innfører gratis kollektivtransport for alle som bor i byen.

Fra juli blir kollektivtrafikken i Stavanger gratis. Her, fra venstre, Paal Kloster (SV), Rune Askeland (MDG), Kari Nessa Nordtun (Ap) og Frode Myrhol (FNB).

Hannah Owe Hope Fylkesleder, AUF i Rogaland

Julia Eikeland Sentralstyremedlem i AUF

Fra juli i år blir kollektivtrafikken i Stavanger gratis. Med det blir nå Stavanger den første kommunen i Norge som innfører gratis kollektivtransport for alle som bor i byen. Dette tiltaket viser hvorfor det nettopp betyr noe for hvem som styrer byen vår.

Arbeiderpartiet har de siste årene skapt et mer rettferdig og grønnere Stavanger. Vi vet at mange har en krevende privatøkonomi, og at det for mange er dyrt å velge miljøvennlig alternativ. Ved å gjøre kollektivtilbudet gratis for alle, så sørger vi nettopp for at flere i byen kommer til å reise mer kollektivt i hverdagen. Dette er godt både for privatøkonomien og for klima.

Høyres ordførerkandidat, Sissel Knutsen Hegdal gikk nylig ut og kritiserte Arbeiderpartiets forslag om gratis kollektivtilbud. Hun sier også det er uansvarlig å bruke penger på andre tiltak som gratis SFO og skolemat. Det har sjeldent kommet et utspill det er enklere å si seg uenig i. Tiltakene som Arbeiderpartiet leverer i Stavanger er ansvarlig pengebruk. Vi bruker penger på gratis skolemat og SFO, nettopp for å redusere forskjellene i byen vår og for å sørge for at ingen barn går sultne på skolen. Nå blir også kollektivtilbudet gratis, og det kan vi gjøre fordi kommunens inntekter har økt. Dette kalles å gi tilbake til innbyggerne.

Nå er det snart fire år siden Kari Nessa Nordtun ble Stavangers nye ordfører, etter 24 lange år med Høyrestyre. Siden den tid har Arbeiderpartiet sørget for helt gratis SFO for 1.-klassinger, gitt 100 millioner kroner ekstra til skolene, hatt en trygg styring i kommunen, og nå blir det også gratis kollektivtilbud. Dette hadde ikke vært realiteten i dag om det var høyresiden som hadde styrt.

Nå er det opp til innbyggerne å avgjøre hvem som skal sitte med makten etter 11. september. Det er ingen tvil om at Kari leverer i Stavanger!