Riksadvokatens vurdering styrker rusavhengiges verdighet

DEBATT: I et leserinnlegg i Aftenbladet skriver Anne Kristin Bruns (KrF) 30. mai at resultatet av slagordet «hjelp, ikke straff» er at unge blir overlatt til seg selv, og må finne veien til avrusing på egen hånd, og at dette er alt annet en hjelp.

Vi må føre en politikk som gir hjelp, og ikke straff. Det skal Venstre fortsette å kjempe for, fordi vi tør å lytte på kunnskap.

Mette Vabø Ordførerkandidat Stavanger Venstre

Ann Elin Piel 3. kandiat for Stavanger Venstre og medlem av helse og velferd

Slagordet «hjelp, ikke straff» bygger på rusreformen som Venstre var med å legge frem i regjering. Vi ønsket heller å hjelpe en sårbar gruppe, framfor å straffe dem. Slik ble det dessverre ikke, da et flertall i Stortinget stemte ned forslaget om en rusreform, noe vi ser konsekvensene av i dag.

Vi har allerede et grundig kunnskapsgrunnlag i NOU-en fra rusreformutvalget. Vi vet at straff og stigmatisering ikke hjelper de som ruser seg, og heller gjør situasjonen verre. Vi har kunnskap om hva som vil gi mennesker som bruker rus mer verdige liv, men her velger et flertall å se bort fra det på grunn av sin ideologiske og blinde tro på straff.

Det er et viktig steg for rusavhengiges verdighet at Riksadvokaten har gitt politiet en instruks som gjør at de har begrensede virkemidler til å avdekke bruk av narkotika. Da dette er virkemidler som er i konflikt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Vi må møte rusavhengige med medmenneskelighet, på lik linje som alle andre i samfunnet.

Våren 2021 sendte Riksadvokaten et rundskriv til politidistriktene hvor han presiserte at politiet ikke har eller har hatt anledning til å bruke tvangsmidler som ransaking av person, mobil, bolig og rustesting for å avdekke mindre alvorlig lovbrudd som narkotikabruk.

Dette som følge av at bruken av tvangsmidler må stå i forhold til alvorlighetsgraden av lovbruddet. Riksadvokaten vurderer bruk av narkotika som et lite alvorlig lovbrudd. Der straffenivået er påtaleunnlatelse eller bøtestraff i samme størrelsesorden som for mindre alvorlige trafikklovbrudd.

Bruns legger i sitt innlegg frem et eksempel som går på spyttprøver. Der hun mener det er et paradoks at politiet har hjemmel til å kunne ta spyttprøve ved promilletest i trafikken uten mistanke, men at de ikke kan ta spyttprøve av ungdom ved mistanke om rusbruk. Her må vi se til Riksadvokatens vurdering. Om noen velger å ruse seg går det i hovedsak utover den enkelte, men promillekjøring kan få fatale konsekvenser for de som ferdes i og rundt trafikken. Her er det en viktig forskjell.

Når både Riksadvokaten og Norges institusjon for menneskerettigheter mener at tvangsmiddelbruken som noen ønsker å gi politiet, er i konflikt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om retten til privatliv og begrensning i det offentliges rett til inngrep i privatliv. Da synes Venstre det er skremmende å lese at KrF mener at det er å binde politiets hender på ryggen.

Vi må se framover. Vi må føre en politikk som gir hjelp, og ikke straff. Det skal Venstre fortsette å kjempe for, fordi vi tør å lytte på kunnskap. Og på veien mot en rusreform skal menneskerettighetene bli ivaretatt, for alle.