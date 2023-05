Fritt sykehusvalg, eventyret som forsvant

DEBATT: Det finnes politikere i landet langt mot nord, som ikke ønsket å fjerne fritt sykehusvalg.

«Før dette eventyret startet, fungerte et annet eventyr i dette landet. Der kunne pasienter velge sykehus med kortere ventetid når det var lang ventetid ved eget sykehus», skriver Siv Myhre Haaland.

Siv Myhre Haaland Listekandidat, Sandnes Frp

Det var en gang et land langt nord på planeten jorden. Dette landet ble sagt å være et av verdens beste land å bo i og demokratisk styre ga borgere rett til å velge ny regjering hvert fjerde år. Den siste regjeringen ble valgt med slagordet: «Nå er det vanlige folks tur».

Så var det en dag en eldre dame falt ned en trapp. Damen anser seg som «vanlige folk». Etter bare seks ukers ventetid fikk hun time hos fastlegen som sendte henne hjem med resept på smertestillende tabletter og en henvisning til røntgen. Denne viste et brudd i en ryggvirvel. Etter seks uker var smertene mer intense og hun fikk bestilt ny time – om nye seks uker! Men etter bare fire ukers ventetid var ryggen så vond at damen fikk ordnet med en akutt time, som førte til at legen umiddelbart sendte henne til sykehuset for MR undersøkelse.

Fortsatt venter damen. Med stadig flere piller.

Etter den ble damen innlagt for videre undersøkelser, men sendt hjem fordi det var påskeferie og «det blir ingen operasjon nå i påsken likevel». Utstyrt med enda sterkere doser smertestillende, reiste damen hjem og overraskende fikk ny time etter bare tre uker. Underveis ble smertene nok en gang verre, så damen fikk mast seg til en ny undersøkelse på sykehusets poliklinikk. Det damen ikke visste, men her fikk oppleve, var at ryggoperasjoner behandles av både ortopeder og nevrokirurger. Her møtte damen en ortoped som først opplyste damen om at hun var overvektig og måtte trene seg opp til å gå minst en time om dagen i ulendt terreng. Da forsto hun at det var skjedd et under; bare hun ville trene, ville ryggen mirakuløst gro sammen igjen, og hun ville bli frisk!

Beruset av glede reiste damen hjem, gikk tur i skogen – og ble sengeliggende i tre dager. Da måtte damen igjen få en akutt time hos fastlegen, som på nytt sendte en henvisning til sykehuset. Etter enda en måneds tid måtte damen igjen mase på fastlegen for å prøve å finne ut om det ville bli noen operasjon snart. Det forelå ingen svar, så legen skulle prøve å henvise om igjen. Og slik er det nå. Damen er delvis mer sengeliggende, fordi økt aktivitet ikke var så lurt med denne ryggskaden, siden smertene tiltar ved aktivitet. Trening er ikke så godt når det forårsaker uutholdelige smerter!

Før dette eventyret startet, fungerte et annet eventyr i dette landet. Der kunne pasienter velge sykehus med kortere ventetid når det var lang ventetid ved eget sykehus. Men denne valgmuligheten fjernet den nye regjeringen, helt i det stille, etter bare kort tid i regjeringskontorene.

Det finnes andre politikere i landet langt mot nord, som ikke ønsket å fjerne fritt sykehusvalg. Det er valg til høsten. Den 11. september skal det velges lokale politikere for de neste fire årene. Damen vil gjerne stemme på Fremskrittspartiet for at partiets politikere vil påvirke de ulike helseområdene til å jobbe sammen igjen.

For fortsatt venter damen. Med stadig flere piller.

Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.