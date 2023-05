Hva man gjør med atomavfall

KRONIKK: «Hva med atomavfallet?» spør geolog Martin Hefre i en kronikk i Aftenbladet.

Modell for lagring av atom­avfall i Oscars­hamn i Sverige: Uran plasseres i stål­rigger inne i en kobber­beholder med en vann­tett bentonitt­membran rundt det hele, 500 meter nede fjell.

Håvard Kristiansen Operasjonsdirektør, Norsk Kjernekraft AS; master i kjernekjemi

Kopier lenke

Kopier lenke

Les også Martin Hefre: «Hva med atomavfallet?»

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det finnes trygge og permanente løsninger for radioaktivt avfall, ifølge EUs vitenskapspanel og myndighetene i Sverige og Finland.

Internasjonale standarder, som også gjelder i Norge, stiller svært strenge krav: Sannsynligheten for at en person får helseskader som følge av utslipp, skal ikke overstige en tusendel av en prosent. Det svenske lovverket krever at sannsynligheten skal være en tiendedel av det igjen, som det svenske anlegget oppfyller med god margin. Folk i nærheten av anlegget kan i verste fall utsettes for like mye stråling som fra å spise et par bananer i året. Det må vi kunne akseptere.

Utslippsbarrierer

En så lav risiko oppnås ved å bruke flere uavhengige utslippsbarrierer, slik at utslipp unngås selv om én barriere skulle svikte. I tillegg overdimensjoneres hver barriere.

Den første barrieren er avfallet i seg selv, som er svært lite vannløselig. Skulle det komme i kontakt med grunnvann, slik Hefre frykter, vil svært lite radioaktivitet løse seg opp i vannet og kunne komme i kontakt med mennesker eller miljøet.

Den andre barrieren er kapslene rundt avfallet. Deres levetid er mye lengre enn levetiden til radioaktiviteten i avfallet. Radioaktiviteten vil forsvinne av seg selv før det går hull på kapslene.

I tilfelle en kapsel skulle ha en produksjonsfeil, omsluttes hver av dem av den tredje barrieren, en vanntett membran.

Den fjerde er stabilt grunnfjell med få sprekker og lite gjennomstrømming av vann. Avfallet plasseres flere hundre meter under bakken for å beskytte det fra menneskeskapte eller naturlige hendelser på bakkeplan. Det svenske deponiet bygges i berggrunn som har ligget uforstyrret i 1900 millioner år. Til sammenligning tar det omtrent 0,1 millioner år før radioaktiviteten i brukt atombrensel faller til naturlige nivåer.

Hefre, som er anleggsleder innen bygging av tunneler, påpeker med rette at det kan være krevende å ha fullstendig oversikt over alle sprekker i grunnfjellet, selv om det gjennomføres grundige undersøkelser før og under byggingen. Men deponiet bygges langt under grunnvannsspeilet, slik at det ikke er noen flyt av grunnvann fra avfallet til overflaten. Dette er en viktig forskjell fra tunneler for vei og jernbane.

Hefre spør om en terrorcelle kan stjele avfallet om 300 år. Det vil i så fall bli svært utfordrende: Etter at alt avfallet har blitt plassert i et slikt deponi, forsegles den tre tusen meter lange atkomsttunnelen med stein og betong. Den vil terroristene måtte grave ut igjen, før de benytter spesialutstyr til å løfte de 25 tonn tunge beholderne ut av posisjonene sine. Deretter må de få hull på beholderne og løfte ut avfallet. Det er vanskelig å se for seg at en terrorcelle skal klare noe slikt uoppdaget.

Hefre påpeker også at denne typen anlegg koster mye penger å lage. Men det fine med kjernekraftverk er at de betaler for sin egen avfallshåndtering. Det gjøres ved å sette av 1–6 øre pr. kWh i et fond til å bygge og drifte avfallsanlegg og rive kjernekraftverkene. Det svenske fondet er på mer enn 80 milliarder kroner. Andre kan ta lærdom fra kjernekraftindustrien.

Motsatt risiko

Hefre advarer mot å være skråsikker når det gjelder tidsperspektiver på mange tusen år. Risikoen kan aldri reduseres til null, men den er så lav at den bør være akseptabel. Det er også risikoer ved ikke å bygge kjernekraft, som f.eks. at vi ikke når klimamålene eller at strømprisene fortsetter å være utålelig høye. Kjernekraft er den tryggeste energikilden av alle, har den laveste arealbruken, lavest CO₂-utslipp, lavest forbruk av mineraler og minst negativ påvirkning på mennesker og miljøet – og da ser man på hele verdikjeden.

I et svar til Hefre har professorene Knut Bjørlykke og Per Arne Bjørkum foreslått at sedimenter på norsk sokkel vil være et egnet sted å plassere avfallet. Det har de nok rett i, rent teknisk. Men London-konvensjonen forbyr lagring av radioaktivt avfall på og under havbunnen, og Espoo-konvensjonen forplikter Norge til å involvere myndigheter i andre land i forbindelse med konsekvensutredning av tiltak som kan ha grenseoverskridende virkninger. Å plassere radioaktivt avfall i sedimenter offshore vil derfor være så utenrikspolitisk krevende at det inntil videre nok er lettere å bygge et deponi på land.

Det kan man riktignok gjøre ved å bruke boreteknologi fra offshorebransjen, slik norske myndigheter har utredet for avfallet som reaktorene på Kjeller og i Halden har skapt.

Les også Bjørlykke og Bjørkum: «Trygg lagring av atomavfallet»

Det vakre – men også utfordrende – med kjernekraft er at det stilles ekstremt strenge krav, vesentlig strengere enn for andre energikilder: Det skal være så godt som ingen risiko eller utslipp, og alt avfallet skal håndteres. Slik bør det være, – men hvis man ikke aksepterer selv en mikroskopisk risiko, så må man leve med risikoene ved å ikke bygge kjernekraft.