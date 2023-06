Hva skjer etter psykiatrien, tilbakefall eller vanlig hverdag?

DEBATT: Det har den siste tiden vært mye snakk om psykiatriske behandlingssystemer, som er et svært viktig diskusjonsområde, men like viktig er debatten om hva som skjer etter behandlingen er over.

«Sammenlignet med kreftpasienter, som følges tett opp etter de er blitt kreftfrie, har de som blir friskmeldte fra en psykiatrisk lidelse langt mindre oppfølging», skriver Leif Arne Moi Nilsen og Kristin Lode.

Leif Arne Moi Nilsen Ordførerkandidat, Stavanger Frp

Kristin Lode 5. kandidat, Stavanger Frp

Det er et kjent faktum at tilbakefall er vanlig for mange psykiske lidelser. For eksempel viser en metaanalyse av studier på tilbakefall for depresjon at rundt 50 prosent av personer som har hatt en episode av depresjon vil ha minst ett tilbakefall, og at risikoen for tilbakefall øker etter hvert tilbakefall. For bipolar lidelse er risikoen for tilbakefall enda høyere, hvor noen studier anslår at tilbakefallsraten ligger på 90 prosent, og for angstlidelser viser studier at opptil to tredjedeler vil ha minst ett tilbakefall.

Sammenlignet med kreftpasienter, som følges tett opp etter de er blitt kreftfrie, har de som blir friskmeldte fra en psykiatrisk lidelse langt mindre oppfølging, selv om faren for tilbakefall og skadevirkningene av tilbakefallet er minst like stor.

Gjenopprette stabilitet

Et av de beste tiltakene for å forebygge og forhindre tilbakefall er gjennom daglige rutiner, aktiviteter og arbeid. De som har vært psykisk syke over tid har mistet det hverdagen pleide å være før, og det er ofte vanskelig å gjenopprette stabilitet, retning og mening i livet.

Å øke støtten koster penger, men dyrere er det om flere blir innlagt og arbeidskraft går tapt.

Det er nødvendigvis ikke så viktig hva man fyller dagene sine med, eller hva man gjør, bare det å ha noe å stå opp til på morgenen kan være nok. Faktisk så øker risikoen for psykiske lidelser når man står uten jobb, arbeid er ikke bare med på å forhindre tilbakefall, men arbeidsledighet gjør også et menneske uten psykisk uhelse sårbar.

I Stavanger finnes det et tilbud som ivaretar nettopp denne problemstillingen. Fontenehuset har i løpet av tre måneder rundt 50–60 forskjellige medlemmer de hjelper med å fylle hverdagen og få videre ut i arbeidslivet, hvor de under pandemien fikk 12 stykk i jobb.

Dessverre foretok Helsedirektoratet store kutt til ideelle og frivillige organisasjoner på til sammen 40,6 millioner. For Fontenehuset ble støtten redusert med 14,5 prosent, som betyr at istedenfor å motta 1,6 millioner mottar de nå 1,32 millioner. I tillegg fikk de beskjed om at de ikke lenger kommer inn under momskompensasjonen til Lotteri- og stiftelsestilsynet, hvor de har pleid å motta støtte på 200.000 til 300.000.

Gylden mulighet

I noen år har Helsedirektoratet gitt beskjed om at de etter hvert vil se økning på støtte fra kommunene og etter hvert legge seg på samme nivå som kommunen. Dette ble det sett resultater av i fjor og i år da de har begynt å kutte på tilskuddet, og kommunen ikke har økt. Dermed har kommunen her en gylden mulighet til å investere og påvirke statlige forvaltningsorgan.

Å øke støtten koster penger, men dyrere er det om flere blir innlagt og arbeidskraft går tapt. Tallene på hva en innleggelse i psykiatrien koster, varierer noe, men det vanligste, og et omtrentlig gjennomsnitt, er en ukepris på 50.000 per pasient. Så vil man i tillegg til dette ha andre økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser grunnet sykemeldinger og arbeidsfravær.

Vi har ikke råd til at flere og flere går på trygd, blir glemt og kanskje aldri blir ordentlig friske. I tillegg har vi heller ikke sett alle ettervirkningene av koronapandemien, hvor det varsles en kraftig økning i psykisk lidelse spesielt blant unge. Dette er definitivt en utgift til inntekts ervervelse – Stavanger Frp kommer alltid til å ta kampen imot tilbakefall og for en vanlig hverdag!