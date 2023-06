Aftenbladet mangler rytme og balanse

Dagens leder står ensom i en tåkeheim nesten som den ikke helt vet hva den skal mene, skriver innsenderen som mener omleggingene av papiravisen ødelegger rytmen for leserne.

Gottfred Tunge Seniorrådgiver SUS

DEBATT: Da dette ble skrevet, gikk jeg nesten glipp av Natasja Askelunds tankefulle kommentar. Jeg fant den ikke i første omgang. Vi snakker selvsagt papiravis. Der vi enkelt har funnet fram til dødsannonsene, kultur og sport, blir vi nå sendt ut i et nytt og av og til forvirrende landskap.

Rytme og balanse, logisk oppbygging og fin bruk av grafiske virkemidler, har lært oss å finne oss fram til sider, saker og de viktigste innleggene på brevsiden. Ikke nå lenger, brevene redigeres fortsatt like godt – for godt. Innleggene framstår mer eller mindre like, og det hjelper ikke oss lesere til å prioritere.

At noe endres og skaper litt ugreie før alt faller på plass igjen, det tåler vi. Men ikke når justeringene har noe mer i seg, at avisen har mistet identitet. Seriøsiteten ble eksponert og satt pris på da ledersiden med lederen hadde redaksjonell støtte rundt seg. Lederen framsto grafisk tydelig, og framsto rett og slett med en naturlig selvtillit.

Dagens leder står ensom i en tåkeheim nesten som den ikke helt vet hva den skal mene. Helheten, rytmen og balansen blir også borte av at vi ikke finner Natasja Askelund eller Solveig G. Sandelson sine gode og poengterte innspill på side 3. Sammen med alle andre gode skribenter avisen endelig kunne løfte fram, ga det oss lesere en inngang og troverdighet en avis som Stavanger Aftenblad alltid må strebe etter.