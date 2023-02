Derfor er flertallet i Stavanger bispedømmeråd ekstra syltynt

DEBATT: I artikkelen om at Stavangeroratoriet ikke får premiere i Domkirken, står det at Stavanger bispedømme har plassert seg tydelig på den konservative siden i homostriden, men det dreier seg jo om et syltynt flertall.

Konservative gruppers kupping av valglister før valg av bispedømmeråd er et tilbakevendende problem. Det skjedde også i Stavanger i 2019, skriver innsenderen. Bildet viser Jostein Ådna (t.v.) og Gyrid Espeland og Dag Tormod Milje.

Karl Øyvind Jordell Eiksmarka

Lenger nede i artikkelen avdempes imidlertid hvor tydelig plasseringen er, det dreier seg om et «knappest mulig flertall», nemlig 5 mot 5, der lederens dobbeltstemme gjorde utslaget. Går man bispedømmerådsvalget nærmere etter i sømmene, vil man se at det er tale om et syltynt flertall.

Grupperinger skummer fløten

For det første ble lederen ved siste ledervalg valgt ved loddtrekning. Det er ikke et godt grunnlag for bruk av dobbeltstemme. For det annet er to av medlemmene valgt gjennom en valgordning som gjør det mulig for en gruppering å skumme fløten av den listen de står oppført på, gjennom anbefalingsaksjoner.

Det er her viktig å være klar over at den lista det her er tale om, ikke er en partiliste, hvor alle mener noenlunde det samme. Nominasjonskomiteens liste skal være bredt sammensatt, og slik bestå av kandidater som har ulikt standpunkt i homostriden. At konservative grupper kupper slike lister har vært et stadig tilbakevendende problem ved kirkevalgene. Ifølge evalueringen av kirkevalget i 2015, da slike aksjoner hadde stor suksess, er det lettere å ta mandater på denne måten enn i åpen kamp « ... det er langt vanskeligere å kapre mandater enn å påvirke personvalget.»

De to som i 2019 i Stavanger i regi av gruppen Frimodig kirke ble skummet av nominasjonskomiteens liste, Egebakken og Ådna, hadde bare eksplisitt tilslutning fra et nokså lite antall velgere. Nominasjonskomiteens liste fikk 11.258 stemmer. Men av disse var det bare 1184 som kumulerte Egebakken og slik ga henne klar tilslutning. Hennes fløte-partner Ådna fikk 1566 kumuleringer, i tillegg til noen stemmer fra andre lister.

Ikke så konservativt som noen tror

Bortimot 10.000 velgere som brukte lista, ga dem ikke eksplisitt tilslutning. Mot denne bakgrunnen blir det kuriøst når Egebakken ifølge Vårt Land i før jul i fjor argumenterer med respekt for velgerne: «Vis respekt for kirkemedlemmene i Stavanger som ved forrige kirkevalg stemte inn et konservativt flertall av personer til bispedømmerådet …». Når hun lar seg skumme som fløte, bør hun være tilbakeholden med å opptre som om hun hadde støtte fra hele melkespannet, selv om hun sikkert hadde støtte fra flere enn 1184.

Kirkemøtet, som vil avgjøre saken nå i vår, vil se bort fra det syltynne flertallet i Stavanger, og med stort flertall oppheve adgangen til å spørre søkere til prestestillinger om deres samlivsform. Da kan vel premieren på Stavangeroratoriet gå som planlagt i Domkirken.

Biskopen tar til orde for dialog. Hun bør gå i dialog med sine bispekolleger, hvor et flertall på åtte av tolv var sterkt medvirkende til at kirken fortsatt har en valgordning som åpner for aksjoner av den type Egebakken og Ådna har hatt fordel av.