Var læring målet med under­søkelsen om brannen i etter­sorterings­anlegget til IVAR?

KRONIKK: Det som fore­ligger, er konsulenters vurdering av hendelsen, ikke noe annet.

Verdier for 650 millioner kroner gikk opp i røyk i IVARs etter­sorterings­anlegg på Forus i juli 2022.

Eivind L. Rake Gjesteforeleser, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Ove Njå Professor i samfunnssikkerhet og risikostyring, UiS

Geir Sverre Braut Professor i samfunnsmedisin, Høgskulen på Vestlandet

Kronikkforfatterne (f.v.): Geir Sverre Braut er professor i samfunns­medisin ved Høg­skulen på Vest­landet, Eivind L. Rake og Ove Njå er hen­holds­vis gjeste­fore­leser og professor i sam­funns­sikkerhet og risiko­styring ved UiS.

Aftenbladets oppslag om rapporten «Uavhengig under­søkelse av brann i etter­sorterings­anlegg 22. juli 2022» – om brannen i IVARs etter­sorterings­anlegg 22. juli 2022 – presenterer undersøkelsens funn og konklusjoner. Ulykkes­undersøkelser har ofte enten et formål om læring eller et formål om ansvars­plassering. Konsulent­rapporten som IVAR bestilte, beskriver at læring har vært formålet, men slik den omtales av Aften­bladet blir den brukt for å plassere ansvar.

Kamuflasje

Rapporten er skrevet av Sintef og Rise Fire Research AS, som har ansatte som jobber med både forskning og konsulent­oppdrag. Rapporten er et konsulent­oppdrag, og for enkel­hets skyld kaller vi derfor forfatterne av rapporten for konsulentene.

Konsulentene kommer med sterk kritikk av det involverte brann­vesenet, dvs. Rogaland brann og redning IKS (RBR) og det valgte brann­konseptet. brann­konseptet.Helhetlig planen for hvordan en bygning skal beskyttes mot brann. Gass-slokke­anlegget, det eneste sikker­hets­produktet som omtales i rapporten, får spesielt hard kritikk.

IVARs rolle blir selv­følgelig belyst, men konsulentene setter merke­lappen «system­ulykke» på hendelsen. Det kan da fremstå som om de kamuflerer funnene i rapporten og IVARs rolle før og under brannen.

Brannsjef Tom Kenneth Meyer viste frem noen av skadene i IVAR-anlegget etter at brannen var slokket.

«Bakenforliggende årsaker»

Hva oppnår de med å peke på at brannen var en system­ulykke? Jo, de kan velge å se hendelsen i lys av såkalte «baken­for­liggende årsaker». Da kan de velge sine årsaks­forklaringer blant flere mulige av større eller mindre sann­synlighet, hvor de bruker sin egen ekspertise som validerings­kriterium.

IVARs administrerende direktør uttaler gjennom Aften­bladet: «Nå når vi har fasiten, er det også smerte­fullt å se hvordan små og store beslutninger og vurderinger gjennom flere år har ledet til at brann­sikkerheten ikke var god nok.»

Dette er selv­følgelig for­nuftig og akt­verdig, men det er jo spesielt at IVAR ikke har lært av alle de små og store brannene de har hatt opp gjennom årene. Konsulentene nevner ikke denne mangelen ved IVARs læring fra tidligere hendelser. I et system­perspektiv, når læring er formålet, synes vi nett­opp det er et vesent­lig poeng.

Det er greit at direktøren mener at hun har fått fasiten, men det er ikke greit at Aften­bladet frem­stiller det på denne måten, og skarpt kritiserer leverandører og RBR. Det som fore­ligger, er konsulentenes vurdering av hendelsen, ikke noe annet.

Hvorvidt konsulentene kan beskrives som uavhengige, er et definisjons­spørsmål. De er bundet av opp­dragets ramme­betingelser, både når det gjelder økonomi og mandat. De får også muligheten til å slakte et produkt innenfor brann­sikkerhet, uten at Aften­bladet gir noen mulighet for at leverandøren får sjanse til å ta til motmæle.

Konsulentene får også boltre seg i «baken­for­liggende årsaker» med en referanse til en modell som det ikke er mulig å se hvordan de faktisk har brukt i rapporten. Vi vil sågar hevde at mye av det som står skrevet i kapittel 5, «Baken­for­liggende forhold», kunne vært skrevet uten kjennskap til selve brannen i det hele tatt.

Den neder­landske sikkerhets­forskeren Arjen Boin har analysert granskningene etter Columbia-ulykken (Boin & Fishbacher-Smith, 2011) og avviste de organisatoriske feil­forklarings­modellene som «fasiter». De er i beste fall velmente vurderinger som kan gi gode innspill til lærings­prosesser.

Konsulentene har ingen formening om hvordan deres rapport, og dermed vurderinger, skal brukes i lære­prosessen etter hendelsen, verken i IVAR eller hos de andre berørte partene. Deres ansvar stopper med rapporten og settet med anbefalinger.

Vi har studert gransknings­prosessene etter jern­bane­ulykkene ved Åsta og Tretten (Braut, Solberg, & Njå, 2014). Der fant vi at det var organisasjonenes egen­initierte prosesser som syntes å være avgjørende for læring. Slik sett kan vi bare håpe på at brann­vesenet, brann­rådgivere, eiere av etter­sorterings­anlegg og myndigheter med flere nå har planlagt med konsulentenes innspill i deres læringsprosesser. Vår erfaring tilsier at det oftest ikke er slik.

Problembasert

Vi har undervist studenter i risiko­styring i 25 år. Vi kjører stort sett problem­basert under­visning. Det vil si at studenter går inn i virksom­heter og ser på hvordan risiko­styringen blir gjennom­ført i praksis.

Et år hadde vi studenter som så på brann­ordningene i Norge. En oppgave var å sammen­ligne fem brann­vesen. Alle, med unntak av ett, var utrustet i tråd med minimums­kravene. Det betyr at det er sjelden risiko­vurderinger ligger til grunn. Det er i realiteten de folkevalgte som, gjennom budsjettene, strammer inn handle­friheten til brann­vesenet. Medie­oppslag omkring hendelser i flere kommuner også i distriktet her, viser at for­ståelsen for brann­vesenets utfordringer er ikke særlig høy, for å si det mildt.

Et system­perspektiv kan ikke slutte med å kon­kludere at drifts­organisasjonen i IVAR drøyde med å alarmere, eller at de drøyde med å iverksette tiltak. Det må alltid spørres om hvorfor er/var det slik? Det er noe som alle involverte virk­som­heter må starte med i sin lære­prosess. Derfor skulle alle aktørene som var involvert, vært kjent med at IVAR fikk laget denne rapporten og hvordan den skulle følges opp. Der mener vi at det så langt har sviktet.

Aktører som burde vært med i system­perspektivet, er blant annet kommunenes bygge­saks­avdelinger, kommunene som bevilgende myndig­heter, Stats­forvalteren som følger opp arbeidet med risiko- og sår­bar­hets­analyse (ROS) i kommunene, samt leder­nivåene i RBR og IVAR.

Nyttig læring

I et lærings­perspektiv hadde det vært interessant å se IVARs egen rapport fra brannen og brann­vesenets interne rapport. RBRs rapport ble for øvrig bestilt av Direktoratet for samfunns­sikkerhet og beredskap (DSB). En gjennom­gang av disse rapportene, og en sammenligning med egne funn, hadde vært nyttig for lærings­delen, særlig dersom det er sprik mellom RBRs og IVARs rapporter og konsulentenes rapport.

Spesielt er det at Aften­bladet heller ikke omtaler rapportene fra IVAR og brann­vesenet. Det er her Aften­bladets presentasjon av rapporten svikter gjennom å unn­late å stille spørs­mål ved ulykkes­under­søkelsen og å gi berørte parter bedre anledning til å reflektere over rapporten.