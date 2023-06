Den samme gjengen

KRONIKK: Både Kåkånomics og Wonderful World legger over­veiende til rette for hvite, norsk/skandinaviske majoritets­perspektiver på verden.

Wonderful World: Blendahvitt program, blendahvitt publikum.

Lene Myong Professor, Senter for kjønnsstudier, UiS

I lederen 6. juni 2023 trekkes Wonderful World-festivalen fram som en stor suksess for regionen. I samme åndedrag nevnes det begeistret, og uten forbehold, at det stort sett er «den samme gjengen» som står bak to av Stavangers største festivaler, nemlig Wonderful World og Kåkånomics.

Kanskje er dette helt uproblematisk. Kanskje refererer den «samme gjengen» til at det er de samme fire «vålandingene» som henger i baren på begge festivaler. Jeg lurer likevel på om dette ordvalget sier noe om et nettverk av Tordenskjolds soldater og en usunn konsentrasjon av makt. Hvorfor oppfører Stavanger Aftenblad seg mer som et forelsket hurrakor enn som kritisk presse?

Blendahvitt

Når det er sagt, jeg får også øye på noe som kan kalles «den samme gjengen», om enn i en litt annen forstand. Med dette mener jeg at både KåKånomics og Wonderful World overveiende legger til rette for hvite, norsk/skandinaviske majoritetsperspektiver på verden. Her tenker jeg både på fraværet av mangfold i redaksjonsråd og programkomiteene og på festivalenes programmering og håndtering av minoritetsspørsmål.

Jeg kan gi noen eksempler. I 2022 arrangerte KåKånomics en debatt om det som ble kalt «wokenomics». Inngangen til dette arrangementet var spørsmålet: «Bidrar woke og identitetspolitikk til at marginale grupper får for mye oppmerksomhet, og dermed kanskje for mye ressurser og penger?» Alle står fritt til å tolke «marginale grupper», men identitetspolitikk og woke brukes ofte (negativt) i forbindelse med bevegelser som kjemper for sosial rettferdighet og rettigheter for minoriteter som marginaliseres basert på kjønn, rase, klasse og/eller seksualitet.

Jeg kan ha oversett noe, men det er ikke min oppfatning at organisasjoner eller miljøer som representerer minoriteter, hadde innflytelse på debattens premisser eller sammensetningen av et blendahvitt panel. At det er en prioritet for KåKånomics å diskutere minoriteter med en slik oppstilling og med utgangspunkt i et spørsmål om «marginale grupper» har «for mye ressurser og penger», sier noe om dominansen til et hvitt, norsk majoritetsperspektiv. En slik vinkel reflekterer en idé om at ressurser og penger selvfølgelig tilhører den økonomiske middel- og overklasse, og at «marginale grupper» er de som plyndrer, ikke de som blir plyndret.

Trans og kjønn

Den samme majoritetsdominansen gjør seg gjeldende i Wonderful World-festivalens katastrofale håndtering av diskusjoner rundt trans og kjønn. Jeg er enig i alle de kritikkpunktene som Karoline Skarstein, leder av FRI Rogaland, har påpekt her i avisen (1. juni 2023). Dersom inviterte deltakere fra organisasjoner som representerer transfolk, ikke opplever at rammene for deltakelse er rettferdig, men tvert imot bidrar til ytterligere marginalisering, bør en arrangør som Wonderful World være villig til å se innover.

At Jan Inge Reilstad som festivalsjef har valgt motsatt vei og er fullstendig avvisende til kritikk av at Wonderful World setter opp ekskluderende debattpremisser som gjør det vanskelig for transpersoner å delta, og i stedet gjør FRI Rogaland til problemet, er helt urimelig. Dette sier noe om at det såkalte «uenighetsfellesskapet», som Reilstad ønsker at vi alle skal tilslutte oss, nettopp er et fellesskap der den hvite, norske majoriteten fastholder retten til å bestemme gjestelisten og skrive både saksliste og referat av debatten.

Et strukturelt problem

Slik jeg ser det, har KåKånomics og Wonderful World ikke bare problemer med tvilsom programmering av enkeltpaneler. Festivalenes programmer reflekterer også i bredere forstand majoritetsperspektiver og -stemmer. Jeg mener ikke at symbolsk representasjon og litt mer mangfold i paneler er løsningen. Dette er et strukturelt problem. Vi må være villige til forandring og til å stille kritiske spørsmål om hvem som får tilgang til ressurser og mulighet til å påvirke det offentlige ordskifte gjennom organisering av så store festivaler. Er det «den samme gjengen» som får penger? Hvordan kan andre grupper få muligheten til å forvalte noen av disse ressursene? Ut fra hvilke prinsipper styres programmeringen? Og hvordan ivaretar vi mangfold?

Siden vi lever i en tid med stor bekymring for ytringsfriheten, kan jeg forsikre om at dette ikke er et forsøk på å «sensurere» noen. Eller at jeg mener minoriteter bør skjermes fra kritikk. Men jeg retter disse spørsmålene til KåKånomics, Wonderful World og til min arbeidsgiver, Universitetet i Stavanger (UiS), hvor oppbakkingen til begge festivaler er sterk. Slik jeg ser det, har både UiS og festivalene et stort ansvar for å bidra til likestilling og jobbe for mangfold, ikke imot. Her er vi langt fra målet.

Å gi slipp på inngrodde tenkemåter og perspektiver, og la marginaliserte grupper og andre enn «den samme gjengen» få medbestemmelse og adgang til ressurser, er første skritt dersom dette skal realiseres.