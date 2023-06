Hvis gratis buss ikke kan gjøres enkelt, dropp det!

Mageplasket vil bli fryktelig vondt om posisjonspartiene ikke får til et enkelt opplegg for gratis buss.

Tor E. Ree-Pedersen Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Den skisserte løsningen for å kunne tilby gratis buss for Stavangers beboere, får med rette mye kritikk. Dette blir rett og slett for komplisert! Både for trafikantene og for dem skal administrere løsningen. De fleste som jevnlig bruker kollektivtransport vil nok ta seg bryet med å få gratis billetter, men løsningen vil neppe lokke mange av dagens bilister over på bussen.

Man gidder rett og slett ikke når terskelen for å komme i gang blir for høy. Den eneste løsningen som vil kunne fungere etter hensikten, er å fjerne billettsystemet fullstendig. Legg hele billettsystemet til side, la alle, hvem som helst, stige gratis om bord på bussen. Om dette blir for dyrt, og umulig å gjennomføre, så bør man rett og slett legge bort hele forslaget om gratis buss, like gjerne først som sist. Før mageplasket blir for sviende.