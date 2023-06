Nei til en spagetti av høyspentmaster ved Stokkavatnet

DEBATT: Alle vil ha strøm, men ingen vil ha transformatorstasjoner og høyspentmaster i sitt nabolag.

«Det blir feil å plassere to transformatorstasjoner og et motorveikryss av høyspentmaster midt mellom Stokkavatnet og Hålandsvatnet», skriver Andres S. Hatløy.

Andres S. Hatløy Medlem av Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg for Høyre

På grunn av et antatt økende strømforbruk for å nå vedtatte klimamål bygges det nå ut et regionalt og lokalt strømnett som har større kapasitet. Først søker Statnett om å bygge ut den nasjonale strøm-motorveien, mens Lnett (eid av Lyse) parallelt søker om å forbedre lokalnettet.

En av mange konflikter er nye linjer og høyspentmaster og nye transformatorstasjoner i Stølaheia, like ved Krossbergskogen og Stokkavatnet. Tilsvarende konflikter finnes også på Finnøy og Rennesøy.

Etter mange protester fra naboer, kommunen og fylket har Statnett heldigvis foreslått en mindre og delvis nedgravd transformatorstasjon i utkanten av Krossbergskogen, delvis innenfor nåværende stasjonsområde i Stølaheia.

Den beste plasseringen av hoved-transformatorstasjonen vil være et industriområde på eksempelvis Forus, Risavika, Dusavika eller Mekjarvik.

Men Statnett vil gjenbruke høyspentmastene til og fra den nye transformatorstasjonen, selv om jordkabler bare vil øke totalkostnaden for prosjektet med 10 prosent.

Samtidig har Lnett varslet naboene mellom Stølaheia og Madlakrossen at de vil bygge nye høyspentmaster fra Stølaheia over jordene langs Stokkavannet og videre over golfbanen mot Ullandhaug.

Når den gamle regionale og lokale transformatorstasjonen ble bygd, var Stølaheia langt ute på «landet». Det er ikke tilfelle i dag. Det er derfor viktig at vi tenker oss om og velger et alternativ som kan stå seg de neste 100 år.

Det blir feil å plassere to transformatorstasjoner og et motorveikryss av høyspentmaster midt mellom Stokkavatnet og Hålandsvatnet. Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg vedtok nylig en enstemmig høringsuttalelse om at den beste plasseringen av hoved-transformatorstasjonen vil være et industriområde på eksempelvis Forus, Risavika, Dusavika, Mekjarvik, nærmere de store fremtidige strømkundene.

Skal vi bevare Hålandsvatnet og Stokkavatnet som en sammenhengende grønn lunge i byen vår, er det svært viktig at all krafttilførsel til og fra et eventuelt anlegg legges i jordkabler av hensyn til militær og generell samfunnssikkerhet, jordbruk, miljøvern, strålevern, friluftsliv og fremtidige boligområder.

Stavanger kommune sitt høringssvar skal vedtas denne uken, la oss håpe at byens topp-politikere anbefaler Statnett å velge den beste løsningen for de neste 100 år!