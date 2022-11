Lakseskatten er langt fra så bra som Aftenbladet hevder

DEBATT: Det er vanskelig å forstå hvorfor Aftenbladet ser seg tjent med å ta en slik kompromissløs posisjon i saken om lakseskatt, som det er stor uenighet om vil virke etter hensikten.

Akkurat nå har det aller meste av langsiktige kontraktsinngåelser i næringa stoppet opp, og tusener av arbeidsplasser langs kysten er truet av umiddelbare permitteringer.

Erlend Sødal Styreleder, Stiim Aqua Cluster

Det kommer stadig bedre fram i ordskiftet at det er usikkert om den samfunnsmessige netto nytteverdien av grunnrentebeskatning på havbruksnæringa i det hele tatt vil bli positiv på kort og lang sikt. Det var ikke uten en rasjonell grunn at det regjeringsnedsatte havbruksskatteutvalgets anbefalinger i 2019 ble lagt til side av den forrige regjeringa. i stedet ble det innført en ekstra produksjonsavgift.

Det hører også med til historien at det var kraftig dissens på anbefalingen blant havbruksskatteutvalgets mindretall. Ekspertutvalget var rett og slett rykende uenige internt.

Det ville være bra for folkeopplysninga om Aftenbladets redaksjonelle ledelse kunne konsentrert seg om å belyse saken på best mulig vis, fra alle vinkler, framfor å velge side i denne situasjonen. Beklager, men jeg tror ikke Aftenbladet har oversikten så langt. Det bør være nok å skrive om, både når det gjelder fakta og politiske aktører sine synspunkter, for ikke å snakke om den dårlig forberedte prosessen fra regjeringa som førte til disse umiddelbare verdimessige ødeleggelsene.

Det er bra med forutsigbare politisk styrte rammebetingelser for bærekraftig næringsutvikling og vekst. Dette gir de beste forutsetningene for høy sysselsetting, skatteinntekter og velferd. Det kaoset og den forvirringa vi står i nå, er den rake motsetning. Det er til å gråte av. Her kan ikke regjeringa skylde verken på krig eller pandemi, mye tyder på at rotet kommer innenfra.

Min bønn til Aftenbladet er at avisen bedre forsøker å belyse hvordan vi havnet i dette kaoset.