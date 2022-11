Ingen burde stå i kø for å få sine menneske­rettigheter oppfylt

KRONIKK: Norge suser fremover og samfunnet blir mer og mer likestilt. Likevel henger en gruppe igjen: De funksjonshemmede!

Bare rundt 20 prosent av norske skoler er tilrettelagt for funksjonshemmede, konstaterer Larah Sophie Hadland, elev i videregående skole, og Marianne Goesten i Amnesty Stavanger.

Larah Sophie Hadland Elev, St. Olav videregående skole

Marianne Goesten Amnesty Stavanger

18 prosent av befolkningen i Norge mellom 15 og 66 år lever med en funksjonshemming, ifølge tall fra 2020. Disse menneskene venter enda på å få de samme rettighetene som resten av befolkningen.

I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Med det forpliktet Norge seg politisk og folkerettslig til å imøtekomme konvensjonen. Men CRPD, som skal gi funksjonshemmede rett til frihet, helsehjelp og personlig sikkerhet på lik linje med andre, er overraskende nok ennå ikke inkludert i norsk lov.

Kronikkforfatterne: Larah Sophie Hadland er elev ved St. Olav videregående skole i Stavanger. Marianne Goesten skriver på vegne av Amnesty Stavanger.

I mars 2021 avslo Stortinget for tredje gang å inkorporere CRPD-kon­ven­sjonen i norsk lov­verk. Heldig­vis har dagens regjering gitt nytt håp til funksjons­hemmede da den har lovet å arbeide for å in­kludere kon­vensjonen i lov­verket. Men når det skjer forblir usikkert, og inn­til da savner 18 prosent av norsk be­folk­ning en full realisering av sine menneske­rettig­heter.

Derfor har flere organisasjoner, bl.a. Amnesty Norge og Uloba, kjempet for å få CRPD lovfester, slik at den skal få forrang i saker hvor det er strid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning.

Tvangsabort og -sterilisering

Også den norske loven om psykisk helsevern blir kritisert i rapporten fra CRPD-komiteen.

Hvorfor er det så viktig at inkorporeringen skjer så fort som mulig?

Først og fremst oppleves det at nasjonalt lovverk ikke beskytter menneskerettighetene til funksjonshemmede tilstrekkelig godt. FNs komité for mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD-komiteen, la i 2019 fram en rapport der det norske lovverket blir sterkt kritisert. Rapporten hevder at flere paragrafer i norsk lovverk står i strid med artiklene i CRPD, blant annet vergemålsloven, som gir myndigheten mulighet til å umyndiggjøre et individ på basis av en funksjonshemming. Vergemålsloven gir anledning å frata individet rettslig handleevne, noe som i enkelte tilfeller vil kunne føre til tvangsabort og tvangssterilisering.

Også loven om psykisk helsevern blir kritisert i rapporten fra CRPD-komiteen. Den gir adgang til å frata et menneske samtykkekompetanse på bakgrunn av psykisk funksjonshemming. Norge har gjentatte ganger fått kritikk av CRPD-komiteen for frihetsberøvelse og tvangsmedisinering av psykisk syke mennesker.

Norsk lov fratar ikke bare funksjonshemmedes sivile rettigheter, men lovene kritiseres også for å være utilstrekkelige. Likestillings- og diskrimineringsloven, som bl.a. har som formål å verne om funksjonshemmedes rettigheter i samfunnet, oppfyller ikke spesifikke bestemmelser om tilgang til goder, tjenester og informasjon. I tillegg har norsk lovverk flere ganger blitt kritisert for fravær av lover som regulerer funksjonshemmedes allmenne tilgang til varer og tjenester.

Dermed mislykkes lovverket med å sette kvalitative krav til progresjon i samfunnet for å skape større tilgjengelighet. Ved å inkludere CRPD i norsk lov, kan samfunnet både gjøres mer humant og aktivt verne funksjonshemmede mot diskriminering og ekskludering.

Barn og unge med funksjons-

hemninger er tre ganger mer

utsatt for vold og overgrep

enn andre.

Praksis i hverdagen

De fleste tenker nok ikke på det, men overalt møter funksjonshemmede utfordringer og utestenging.

Mangler på et likestilt samfunn oppleves ikke bare i lovverket, men også i praktisk forstand. Norske myndigheter mislykkes i å bedre leveforholdene for funksjonshemmede i samfunnet. Fremdeles er det mange barrierer som hindrer funksjonshemmede i å kunne delta fullt ut i samfunnet. Dette påvirker funksjonshemmedes levestandard og muligheter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bare rundt 20 prosent av norske skoler er tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg opplever mange funksjonshemmede barn mangel på kvalifiserte lærere og assistenter. Ifølge tidligere nevnte FN-rapport fra 2019 fører det til redusert læringsutbytte, haltende sosial integrering og mangel på adekvat utdanningstilbud.

Også i arbeidsmarkedet er begrensningene for funksjonshemmede mange. Ifølge Statistisk sentralbyrå (2021) er bare 38 prosent av de funksjonshemmede i Norge sysselsatt. Statistikk viser også at barn og unge med funksjonshemninger er tre ganger mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Det viser at behovet for endring ikke bare ligger i lovverket. Om vi ønsker å inkludere funksjonshemmede i alle stadier i samfunnet og motvirke diskriminering, trenger vi å skape et mer tilrettelagt samfunn.

Målet om et bedre tilrettelagt Norge for funksjonshemmede kan nås om de økonomiske og sosiale forhold for funksjonshemmede og deres familier bedres. Som en følge av manglende ressurser er likeverdige forhold for funksjonshemmede langt ifra en selvfølge. Mange funksjonshemmede og deres familier står derfor alene i kampen for å få dekket grunnleggende behov og oppfylt sine rettigheter. Dette er en kamp som for eksempel handler om å kunne få bo der man ønsker, istedenfor å bli plassert i institusjoner.

Mye bra, langt igjen

Det er ingen tvil om at Norge har kommet svært langt i å tilrettelegge samfunnet. Det er det grunn til å være stolt av, men ikke grunn nok for å gi slipp i fremtidig progresjon. Det finnes fortsatt mange hindringer for funksjonshemmede i vårt samfunn. Og dette må endres! For å gi funksjonshemmede fulle menneskerettigheter er det nødvendig at CRPD blir inkludert i norsk lov, og at det vedtas budsjetter som er tilstrekkelig for å realisere de nødvendige tiltakene. Og det så raskt som mulig! Å vente har vi gjort lenge nok.