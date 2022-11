Kongsgård finnes ingen andre steder, la skolen få leve!

DEBATT: En skole som har vært et bankende hjerte i Stavanger sentrum i to århundrer, har nå en usikker fremtid i vente, da fylkeskommunen vurderer å flytte elevene ut av bygget. Det må ikke skje.

Kongsgårds verdi vil aldri kunne måles i penger. Den dype historien og kulturen denne skolen har, trekker elever fra nær og fjern.

Lykke Sofie Dalva Borge Elev ved Kongsgård

Stavanger Katedralskole planlegger å feire 200 års jubileum i 2024. Skolen er en av landets eldste, og en av de mest tradisjonsrike og prestisjefylte skolene i landet. Argumenter om at skolen ikke har kantine, at elevene må gå ut for å gå på toalettet, og at bygget ikke er universelt utformet, er sentrale i avgjørelsen om Kongsgård får fortsette som skolebygning eller ei.

Først av alt, kan det å måtte gå ut av bygget for å gå på toalettet være positivt for elevene, da man får frisk luft, noe som fremmer optimal læring. Videre må det opplyses om at skolen dette året har overtatt et nytt bygg, Domkirkeplassen 3, som har fått navnet Banken, da det tidligere var Norges Bank bygget. Her vil det komme blant annet kantine, nytt bibliotek, grupperom og det er mulighet for å etablere klasserom.

Banken er universelt tilpasset, med brede passasjer, heis og handikaptoalett. Det stilles krav til at elever med nedsatt funksjonsevne skal kunne gå på skolen, men det er ikke slike krav på alle klasserom og oppganger. Det er derfor en glede at skolen har fått benytte Domkirkeplassen 3, slik at det finnes et tilbud for alle.

En unik skole

Videre er ikke Kongsgård en skole utenom det vanlige. Det er nemlig ikke tilfeldig at det år etter år er mange elevers ønske å gå på nettopp denne skolen. Jeg er selv elev ved Kongsgård, og ville aldri vært foruten min opplevelse av skolen. Til tross for at det er et gammelt bygg som er dyrere i drift, vil det aldri kunne finnes en slik mulighet i nye bygg.

Kongsgårds verdi vil aldri kunne måles i penger. Den dype historien og kulturen denne skolen har, trekker elever fra nær og fjern. Atmosfæren og sjarmen denne skolen har er helt unik. For på Kongsgård er vi opptatt av historien, og på Kongsgård er byens historie skrevet i veggene. Gjennom verkene til Alexander Kielland, og hans kanskje mest kjente karakter «Lille Marius», har skolen fått en egen sjel med sine historiske preg.

Skolen bærer tradisjonene og historien videre, og ennå heter den vel likte skoleavisen Lille Marius. Idun, et av landets eldste skoleteatre har oppsetninger år etter år i Sangsalen på Kongsgård. Dette er historie som hører spesifikt til Kongsgård, og tradisjoner som sakte, men sikkert vil viskes bort dersom vi flytter elevene bort fra skolen.

Et godt skolemiljø

I tillegg til de historiske elementene ved skolen, må også elevenes trivsel legges vekt på. Både elever, men også lærere opplyser om god trivsel i skolehverdagen. Ifølge elevundersøkelsene er det også gode relasjoner mellom elever og lærerne. Som elev ved Stavanger Katedralskole får man det man trenger. Man får engasjerte medelever, engasjerte lærere, et godt læringsmiljø, og ikke minst et inkluderende og aksepterende sosialt miljø på skolen. Unikt for skolen er praksisen med at alle 3.-klassinger feirer russetiden sammen, som en samlet skole. Det er disse tingene som gjør at vi ikke kan flytte Kongsgård-elevene bort. For slike arenaer finnes det ikke lignende av på andre skoler i fylket vårt.

Å legge lokk på Kongsgård, er å legge lokk på en fremtid med historieskaping, legge lokk på engasjementet som finnes, og å legge lokk på en ypperlig læringsarena for kommende generasjoner. For en skole som Kongsgård, finnes ikke noen annen plass. Så om vi vil bevare viktige deler av kulturarven og historien til byen vår, så må vi la Kongsgård leve!