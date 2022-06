Til alle sjefer der ute, nå vil ansatte jobbe i bedrifter som satser på kjærlighet

DEBATT: Arbeidslivet etter pandemien har endret seg, verken sjefer eller ansatte er de samme. Det som var viktigst før pandemien, er ikke så viktig lenger, nå står verdier i sentrum.

Dine medarbeidere ønsker ikke nødvendigvis mer, raskere, flere. De vil ha kvalitet, balanse, bærekraft og kjærlighet. Kjærlighet betyr god balanse mellom jobb og privatliv, utvikling og innsikt.

Debattinnlegg

Hanne N. Berentzen Styreleder i Næringsforeningen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En meningsfull arbeidsplass er en arbeidsplass hvor jeg som arbeidstaker opplever å bli sett. Hvor jeg kan være med og bidra til å styrke og påvirke virksomheten og kan kjenne meg igjen i bedriftens verdier, noe som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb.

Verken du som sjef eller dine medarbeidere er de samme som før pandemien. Vi har andre behov. Vær klar over følgende; vi jobber mer verdibasert enn tidligere. Dette gjelder særlig de medarbeiderne som skal løfte selskapet ditt inn i en ny tid. Det betyr at du som leder må tenke nytt.

Nummer en; dine folk må forstå hvordan selskapets virksomhet bidrar til å løse klimakrisen. Det er din jobb som leder å få folk til å forstå hva dere leverer som bidrar til at akkurat din bedrift løser klimamålene. Her må du vise hvilken kjærlighet du har til kloden gjennom valg du gjør på jobb. Selvsagt er det store forventninger til økt tempo, aktivitet og produktivitet i næringslivet etter to års unntakstilstand. Tradisjonelt har suksesskriteriet vært å jobbe hardt, men med en ny generasjon som har andre forventninger til en arbeidsgiver, er det nye spilleregler. De kompromisser ikke.

De vil ha bærekraft, balanse og kjærlighet

Dine medarbeidere ønsker ikke nødvendigvis mer, raskere, flere. De vil ha kvalitet, balanse, bærekraft og kjærlighet. Kjærlighet betyr god balanse mellom jobb og privatliv, utvikling og innsikt, en større mening med det de gjør. Kan du og ditt selskap levere på det? Kan du og ditt lederskap levere på det? Bedriften og lederen vi jobber for må ta bevisste valg som lever opp til ansattes verdier. Vi vil ha ledere som lytter, er ærlige folk, som ikke er perfekte og gir tillit. Ledere er ekte forbilder. Eller ikke.

Glade medarbeidere presterer bedre, har forskningen sagt lenge. Ikke glem det når vi girer opp og er tilbake med forventninger om høyt tempo og større trykk hjemme og på jobb. Lykke måles i virkelighet minus forventninger. Vi har hatt tid til selvreflektering og å kjenne etter hva som virkelig betyr noe. Familie og gode relasjoner er også med på lykkerangeringen. Robert J. Waldinger, professor i psykiatri ved Harvard, har i over 50 år forsket på hva som gir et lykkelig liv. Og fått ganske tydelig svar; sterke meningsfulle relasjoner. Den danske filosofen Morten Albæk leter etter det samme, hva skaper et meningsfullt liv?

Oljefondet ledes med kjærlighet

Han kommer til Stavanger i høst på FOLK i Næringsforeningen for Stavanger-regionen. Jeg anbefaler folk å få med det. Nå kan du spørre deg selv; møter min virksomhet behovene og drømmene til de ansatte? Hva skal til for at mine medarbeider opplever trygghet, tilhørighet og ser en langsiktig fremtid hos oss? Husker dere den kinesiske næringslivslederen Jack Ma som sa at verden trenger kjærlighet inn i virksomhetene? Nicolai Tangen i Oljefondet er opptatt av kjærlighet i sitt lederskap. Vår egen lokale gründer av Easee Jonas Helmikstøl har egen Head of Love i virksomheten sin.

Kan Stavanger-regionen bli den beste meningsfull-regionen i Norge som kan tiltrekke seg arbeidskraft fordi vi har valgt å la kjærligheten og den meningsfulle arbeidsplassen være styrende? Det er min drøm for nytt og sterkt Rogaland for fremtiden.

Verken du som sjef eller dine medarbeidere er de samme som før pandemien. Vi har andre behov. Vær klar over følgende; vi jobber mer verdibasert enn tidligere. Dette gjelder særlig de medarbeiderne som skal løfte selskapet ditt inn i en ny tid. Det betyr at du som leder må tenke nytt.