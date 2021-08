Motdemonstrasjoner virker mot sin hensikt

RELIGION: Koranens 1400 år gamle råd om tålmodighet og om å holde seg unna steder eller folk som spotter, har vist seg å være det mest fornuftige man kan gjøre i møte med organisasjoner som Sian.

– Det overrasker dessverre fortsatt mange at Koranen ikke foreskriver noen straff med menneskelige hender for dem som spotter islam. Isteden maner den gang på gang til å vise tålmodighet, skriver Yasir Fawzi.

Debattinnlegg

Yasir Fawzi Imam hos Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, Stavanger

Sist fredag (6/7) og lørdag (7/7) demonstrerte Sian henholdsvis på Bryne og i Stavanger. Samme fredag oppfordret biskop og kirkeleder Anne Lise Ådnøy i Aftenbladet folk «til å gi Sian minst mulig oppmerksomhet og la det være vår stille protest.»

Stille protest ble det ikke. Hundrevis møtte opp begge dagene for å demonstrere mot litt over en håndfull sianister. Antirasistisk Senter hadde mobilisert et tredvetalls lokale organisasjoner. Hovedstrategien var å lage mye lyd og overdøve Sian-talerne. En av hensiktene med slike motdemonstrasjoner sies å være å vise solidaritet til sine muslimske landsmenn. Jeg tviler ikke på hensikten, men heller på hvor smart denne strategien har vist seg å være.

Det ble kaos

Som så mange ganger før ved Sians demonstrasjoner de siste to årene, ble det kaos. I hvert fall var det det som stjal overskriftene med ord som politi og tåregass. På lørdag ble to motdemonstranter også innbrakt, ifølge politiet. Den ene for å ha kastet såkalte knallskudd eller større kinaputter.

Som religiøs leder for troen Sian kjemper imot, ønsker også jeg å legge frem noen tanker. Selv hvis en ikke er muslim, kan det være greit å vite hva boken Sian forsøker å håne selv sier om hvordan man skal reagere. Det vil dessverre fortsatt overraske mange at Koranen ikke foreskriver noen straff med menneskelige hender for dem som spotter islam. Isteden maner den gang på gang til å vise tålmodighet (3:187).

Om demonstrasjoner som SIAN pleier å holde, sier Koranen at man ikke bør oppholde seg på slike steder hvor det gjøres narr av Allahs tegn. Hvis man blir værende vil man bli som dem (6:69, 4:141).

Kanskje visdommen bak Koranens bud om å forlate steder hvor islam spottes, er at folk lett kan la seg provosere av bevisste forsøk på provokasjon?

Virker mot sin hensikt

Uansett vil jeg påstå at motdemonstrasjoner har vist seg å virke mot sin hensikt. En relativ ukjent organisasjon som Sian slo igjennom for alvor først etter at de lyktes med å få en voldelig reaksjon ved første koranbrenning i Kristiansand. De forvirrede menneskene som angrep dem, og dermed bidro til å bekrefte noen av påstandene deres, ble gjort til helter i muslimske land. Jeg har tidligere påstått at det heller var de muslimske angriperne den dagen som hånet Koranen mest. Deres reaksjon bidro bare til å svekke islam og muslimers omdømme og ga Sian nettopp den oppmerksomheten de var ute etter.

Koranens 1400 år gamle råd om tålmodighet og om å holde seg unna slike steder eller folk som spotter, har vist seg å være det mest fornuftige man kan gjøre i møte med organisasjoner som Sian. Min oppfordring er å ta til seg disse rådene og ikke gå på flere limpinner igjen.