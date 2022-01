«Brevduen» – i Sandnes får vi det til

«Posten eier skulpturen «Brevduen» og ønsker å gi den i gave til kommunen. Men kommunen og Posten har ikke klart å komme til enighet. Kan det være så vanskelig?» spør Tore Haye.

Tore Haye Sandnes SV

DEBATT: Aftenbladet har flere ganger skrevet om Hugo Wathnes skulptur «Brevduen», som nå står på en parkeringsplass på Kvål.

«Brevduen» regnes som et betydelig verk, av en betydelig kunstner. Mange husker den fra da den stod på sin opprinnelige plass i sentrum utenfor Sandnes postkontor, der tinghuset ligger nå. Siden den tid har den fristet en noe anonym tilværelse på Forus, før den i 2020 ble plassert der den står i dag.

De aller fleste Aftenbladet har snakket med om «Brevduen», mener at den må tas bedre vare på, og plasseres på et sted der flere kan ha glede av den. Byantikvaren i Sandnes ønsker skulpturen i sentrum. Lederen i kommunens utsmykkingsutvalg synes ikke den bør stå der den nå står.

Posten eier skulpturen og ønsker å gi den i gave til kommunen. Men kommunen og Posten har ikke klart å komme til enighet. Kan det være så vanskelig? Posten betalte 60.000 for å flytte skulpturen til Kvål, så det kan ikke være kostnaden som er hovedproblemet.

Det sies at kommunens retningslinjer for gavemottakelser hindrer kommunen i å ta i mot skulpturen. Men de samme retningslinjene åpner for unntak i spesielle tilfeller. Dette er et spesielt tilfelle. Det mangler bare litt politisk vilje. «Brevduen» er inspirert av fredsduesymbolet. Ordfører Stanley Wirak sluttet seg til Ordførere for fred i 2018, etter oppfordring fra SV. Hadde det ikke vært fint med et slikt fredssymbol i sentrum? Det må vi få til i Sandnes.