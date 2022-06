Kjønnsidentitetsreligionen som skulen forkynner, er eit overgrep mot barna våre

DEBATT: Styresmaktene har med sjølvidentifisering av kjønn og den nye kjønnsidentitetsreligionen, skapt eit synkehól av vankunne som me nektar å godta at våre ungar og den oppveksande slekta skal ramla ned i.

Barn fortel heime at læraren seier det finst fleire enn to kjønn, og at pronomen er han, ho og «hen». Barna protesterer, men blir irettesette av læraren for denne nye synda. Bildet viser Esben Esther Pirelli Benestad, som seier han er kvinne og mann på ulike vekedagar.

Debattinnlegg

Anne Kalvig Nestleiar WDI Norge – Women’s Declaration International

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Skulebarn lærer at konstruksjonen «kjønnsidentitet» fortel kven dei er. «Kjønnsidentitet», lausrive frå kroppen, er kompetansemål på 4. trinn, for å få eit skinn av å vera basert på fakta. «Kjønnsidentitet» er eit samleord for de me før kalla personlegdom, individualitet, eller kanskje sjel. Barna lærer at kjønnsidentiteten kan tyda at dei er «fødde i feil kropp».

Kjønn er ikkje lenger to

Kjønn er ikkje lenger to, men mange, basert på kjensler og metafysikk. Foreininga Fri krev at tilsette i skule og barnehage skal ha grunnleggjande kompetanse om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og ha forståing for kva kjønnsmangfald. Lærarane skal marsjera i takt og vedkjenna seg den nye kjønnstrua: jenter kan ha penis, menn kan vera lesbiske kvinner. Men dette var ikkje sant før, og er ikkje sant nå.

«Kjønnsidentitet» blei lansert av den pro-pedofile sexologen John Money på 1950-talet. Money er mest kjend for eksperimentet med tvillingparet Bruce og Brian Reimer. Han overtalte foreldra å oppdra Bruce som jente, guten blei underlagt «kjønnskorrigerande» behandling då ein penisoperasjon gjekk gale. Han blei gjeven hormon i oppveksten, og båe gutane blei utsette for pedofil eksperimentering hos Money. Bruce aksepterte aldri at han var jente. Tvillingane enda båe med å ta livet av seg som vaksne. Foreldra fortalde det skuldast Money sitt eksperiment. Money er feira som ein klassikar innan sexologien, og etablerte den fyrste «kjønnskorrigeringsklinikken» i USA.

Sosial smitte og kulturtrend

Store norske leksikon (SNL) hoppar over Money i artikkelen om «kjønnsidentitet». Esben Esther Pirelli Benestad, sexologen som påstår å vera kvinne og mann på ulike vekedagar og påstår at han tilhøyrer eit urfolk, skreiv inntil nyleg dei fleste artiklar om kjønn hos SNL. Ei tverrfagleg gruppe viste at leksikonartiklane fremjar pseudovitskap og propaganda om kjønn. Postdoktor i psykologi, Reidar Schei Jessen, har overtatt ansvaret for mange av artiklane, og utelèt altså Money i den nyskrivne artikkelen «kjønnsidentitet». Han «definerer» kjønnsidentitet som «opplevinga og erkjennelsen av å vere for eksempel mann eller kvinne, både mann og kvinne, ingen av disse eller noko anna».

Dette heng dårleg saman med at kjønnsidentitet elles blir framstilt som noko eit barn modnast inn i, gjennom erkjenning av å ha eit kjønn. Artikkelen er ordrik, men kjønnsidentitet som uavhengig av kroppen, som ein identitet essensielt «tilhøyrande» det motsette kjønnet eller «noko anna», gjev ikkje meining som fakta. Denne metafysikken skal oppheva biologisk kjønn, og ligg til grunn for endra språk og lover i stor stil.

Same trusførestilling ligg til grunn for endra rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen. Fris Skeiv kompetanse instruerer lærarar i å legga til rette for elevar som driv tucking og binding og for at maskuline jenter kan få løfta vekter i kroppsøving. Menns transvestisme som fetisj inngår i «trans» og har særleg vern i hatparagrafen. Mennene skal fullt ut aksepterast som lesbiske kvinner. Jenter og kvinner som kjønn har ikkje vern i hatparagrafen. Stadig fleire unge oppgjev at dei er «trans» eller «ikkje-binære». Det er sosial smitte og ein sterk kulturtrend.

Demokratiet forvitrar

Nye lærebøker og -materiell fortel at kjønn er ei flytande kjensle, som kan «skiftast». Barna må kjenna i hjarta kva dei «eigentleg» er. Personlegdom, døypt om til kjønnsidentitet, blir målt opp mot kjønnsstereotypar. At kjønnsimiterande behandling fører til sterilitet og sjukdom, blir ikkje nemnt. Barn fortel heime at læraren seier det finst fleire enn to kjønn, og at pronomen er han, ho og «hen». Barna protesterer, men blir irettesette av læraren for denne nye synda, som er å orientera seg ut frå fakta, sansing og kognisjon. Dei sluttar å seia i mot, og ytrar ikkje meiningane sine. Tilbakeslaget mot kvinnefrigjering og tronge kjønnsroller for båe kjønn, er totalt.

Opplæringslova seier at skolen skal fremja demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Det motsette skjer. Leiar i WDI Norge er meldt av ein Fri-rådgjevar og kan få tre års fengsel for å ha skrive på Twitter at menn ikkje kan bli kvinner, mødrer eller lesbiske. Ein kommunedirektør mista jobben for å ha sagt at Pride er politisk og eigt av Fri, og at politiet ikkje bør ta initiativ til å arrangera Pride.

Biologisk kjønn må vera førande i alle samfunnssamanhengar der kjønn har relevans. «Kjønnsidentitet» må inn i religionsfaget, som døme på tru. Inntil då, må foreldre i god tid få melding frå skolen om kva tid den nye kjønnsreligionen skal forkynnast, slik at me kan halda barna heime og gje dei kunnskapsbasert opplæring i staden.