Ap setter systemet foran elevene

DEBATT: Elevenes behov og valgfrihet til å velge et annet skoletilbud enn det fylkeskommunale, betyr mer enn regjeringens ideologiske kamp mot friskoler.

«Regjeringens ideologiske kamp mot friskoler har resultert i et lovendringsforslag som ikke har blitt utredet, og som har blitt sendt ut med kort høringsfrist», skriver Ole Ueland og Bjørn Sæstad.

Debattinnlegg

Ole Ueland Rogaland Høyres gruppeleder

Bjørn Sæstad Rogaland Høyres fraksjonsleder i opplæringsutvalget

Nå nettopp

I Rogaland har vi en kombinasjon av gode fylkeskommunale videregående skoler og godkjente friskoler som også leverer fullverdig videregående opplæring av god kvalitet. At noen elever velger et annet tilbud enn det fylkeskommunen kan tilby, har Høyre respekt for, og vi synes mangfold er positivt. Derfor fremmet vi et alternativt forslag i høringssaken om ny friskole lov sammen med KrF, Venstre, Frp og MDG. Vi er glade for at forslaget ble støttet av et flertall i fylkesutvalget.

Dårlig utredet

Regjeringens ideologiske kamp mot friskoler har resultert i et lovendringsforslag som ikke har blitt utredet, og som har blitt sendt ut med kort høringsfrist. Endringene er dårlig utredet, og vil skje allerede fra 1. august 2022 og skaper stor uforutsigbarhet for både elevene og skolene.

Arbeiderpartiet ved fylkesordfører og gruppeleder skriver i sitt innlegg i Aftenbladet 3. februar at de er glade for endringene, til tross for at høringsuttalelsen fra Rogaland fylkeskommune ytrer seg tydelig imot endringene. Det er påfallende hvordan Arbeiderpartiet bruker denne debatten til å først og fremst bekymre seg for fylkeskommunens utfordringer og systemet for godkjenning, fremfor hva elevene ønsker seg.

Svekker rettigheter

Andelen elever som velger seg et friskoletilbud er relativt sett lav, og dette er noe vi som fylkeskommune må klare å håndtere. Høyre er opptatt av å sette eleven foran systemet, og er bekymret for at regjeringen nå svekker elevenes rettigheter og tilgangen på et mangfoldig skoletilbud. Vi ønsker forutsigbarhet for elevene og ikke villige til å la bekymringer om fylkeskommunens utfordringer trumfe elevenes valgfrihet.