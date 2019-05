17. mai er tid for barnetog, flagg, bunad og is. Dagen er en feiring av Norge, av friheten, demokratiet og det gode samfunnet vi lever i. En viktig begivenhet denne dagen er borger- og folketogene rundt omkring i landet. I Stavanger har vi folketoget, som samler alt fra fotball-, svømme-, capoeira- og fekteklubber til korps, kor, natteravner og foreninger for ulike immigrantgrupper. Folketoget er en festmarkering av det byens innbyggere bruker fritiden sin til. Det er et mangfold av mennesker som går i folketoget, men felles for dem er at de gir noe tilbake til samfunnet på fritiden sin.

150.000 årsverk

Uten frivillighet stopper samfunnet vårt opp. Frivillig arbeidsinnsats i Norge tilsvarer hvert år nesten 150.000 årsverk, og tall fra Frivillig Norge viser at halvparten av befolkningen deltar! Frivilligheten er en stor ressurs for samfunnet og for demokratiet. Vi i Miljøpartiet de Grønne ønsker å styrke frivilligheten i Norge. Vi ønsker at enda flere mennesker skal kunne bruke enda flere timer i uka på samfunnsnyttig frivillig arbeid. Vi ønsker at nordmenn skal ha mer tid til å være sammen – til å trene jenter-10 i fotball, lære asylsøkere norsk, redde hjemløse katter, være besøksvenn på sykehjem eller å engasjere seg i politikken – for eller mot bompenger. Vi tror at i et godt samfunn har folk tid til hverandre. Vi mener at frivillighet og livskvalitet henger sammen.

Livskvalitet skaper vi i samhandling med andre, ikke ved økt velstand. Å gi folk muligheten til å ta ut økonomisk vekst i tid i stedet for penger, er et tiltak vi tror vil gi nettopp økt livskvalitet.

Viktig rolle i samfunnet

Tusen takk til dere som stiller opp året rundt, og bruker tid og energi på organisasjonsarbeid, frivillig innsats og samfunnsbygging! Dere har en viktig rolle i å skape et godt samfunn. Takk også til dere langs ruten som heier frem frivilligheten ved å se på. God 17. mai!