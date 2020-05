2020-russen – generasjon forbilde!

LANDSTREFFET: Takk til dagens russ for den måten dere støtter og tilpasser dere den situasjonen hele verden er satt i!

Russebussen «Electric Youth» og fra venstre – med god avstand mellom seg – Ellen Hognestad MacLeod (18), Mathilde Tjelta Thu (19) og Tiril Tvedt Hoven (18) fotografert på Forus 12. april. Denne helgen ’ Foto: Jarle Aasland

Håkon Lund Lekmester i Kongeparken

Denne helgen, 8.–10. mai, skulle 15.000 russ ha ankommet til Rogaland. De skulle ha kommet med bil, buss, fly – og sikkert en og annen russ på sykkel. Fra hele Norge ville russen ha samlet seg for å feire avslutning av 13 år med skolegang i Kongeparken. 34 generasjoner har tidligere gjort det samme, hvert eneste år.

Underholdningen er ikke den samme; scenene er større, flere og heftigere, russebussene har dekknavn. Målet er likevel det samme. At generasjonen samles, markerer og legger bak seg 13 års skolegang, før den trekker pusten og tar fatt på veien videre i livet.

Denne markeringen er, etter 33 år, ikke lenger mulig på grunn av et virus som har slått høyre hook på hele verden.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med russelue, bildet han brukte til sin glimrende Facebook-melding til russen. Foto: Skjermdump fra Facebook

Det ansvarlige

Gjesdal kommune tok et samfunnsansvar og avlyste årets Landstreff i tråd med myndighetenes retningslinjer. Vi i Kongeparken støtter beslutningen – og det gjør også russen. En musikkfestival i en krisesituasjon er i beste fall umusikalsk – og med 15.000 deltagere uansvarlig. Ikke bare har vi smittefaren, men en slik festival krever også mye politi, helsepersonell, medarbeidere og frivillige, som i dag har langt viktigere ting å gjøre.

Helseminister Bent Høie på Facebook hyllet ungdommen og skrev: «Neste sommer finnes ikke når du er ung.» Han takker ungdommen for deres innsats under korona-tiden. Helseministeren påpeker helt rett at det finnes bare én russetid. Det finnes mange ferier, men bare ett landstreff; mange hytteturer, men det er bare én gang man er avgangselev.

Verdier

Denne helgen skulle det ha vært over tusen mammaer og pappaer fra lokalmiljøet klare for dugnad. Klare for å ta imot og legge til rette for en trygg feiring for årets russ under Landstreffet.

Det skulle vært bygd opp et eget samfunn for å legge rammene for tidenes «feiring». Russen ville ha jobbet seg gjennom programmet – skal jeg velge allsang på Parkscenen, oppleve «stage diving» i Amfiet, intimkonsert på Red Bull eller skal jeg heller ta en flørte med gjengen fra Sørlandet?

Verden og samfunnet er satt i en situasjon der man opplever sorg og tap av sine nærmeste, økonomiske utfordringer for mange og enorme endringer i dagliglivet for alle. Oppi alt dette skal vi også leve, ta vare på hverandre og vise kjærlighet.

En ting er beslutningen om at russetiden blir alt annet enn det man har planlagt i lang tid, en annen er forståelsen og støtten fra årets russekull. Takken går til dagens russ – fremtidens ledere, medarbeidere og samfunnsborgere – for den måten dere støtter og tilpasser den situasjonen hele verden er satt i. Noen ville kanskje sagt at det er en selvfølge, men det er ikke gitt at alle tidligere generasjoner hadde gjort det samme.