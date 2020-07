Rogaland Teater svikter sitt samfunnsansvar

DEBATT: Klassekampen publiserte lørdag en gjennomgang av tildelte roller ved de sju største teatrene i Norge som viste at av 639 tildelte roller, ble det tildelt 30 roller til svarte skuespillere. Det tilsvarer litt under 5 %. Aller dårligst står det til med Rogaland Teater, som ikke ga jobb til en eneste svart skuespiller.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Rogaland Teater er ifølge Klassekampen det hviteste teateret i Norge. Teateret og teatersjef Glenn André Kaada (t.h) svikter sitt samfunnsansvar, skriver forfatterne av dette innlegget. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Nina Barbosa Filmprodusent

Ellen Bendu Skuespiller

Uma Feed Regissør og scenekunstner

Jenny Mueni Ndunda Skuespiller

Zezé Kolstad Danser, koreograf og produsent

Khalid Maimouni Filmprodusent

Mehda Zolfaqari Forteller

Rania Broud Dramaturg

Elle Márjá Eira Kunstner, regissør

Gazelle Pezeshkmehr Billedkunstner

Mariama Ndure Musiker og skuespiller

Chi-Chi Ton Produsent og prosjektleder

Nastaran Marie K Skribent

Amina Mohamud Skuespiller

Martyn Reed Produsent, kurator og festivaldirektør

Anna Leijonhielm Regissør

Linda Lamignan Musiker, performance og billedkunstner

Hanna Asefaw Kunstner

Ali Parandian Regi

Amber Ablett Arbeidsgruppen mot sexisme og rasisme

Amber Ablett

Anna Ihle Arbeidsgruppen mot sexisme og rasisme

Lona Hansen Arbeidsgruppen mot sexisme og rasisme

Hanan Benammar Arbeidsgruppen mot sexisme og rasisme

Idun Baltzersen Arbeidsgruppen mot sexisme og rasisme

Camilla Renate Nicolaisen Arbeidsgruppen mot sexisme og rasisme

Med få klikk på hjemmesiden til Rogaland Teater er det lite mangfold å se, alle skuespillere er hvite. Etter å ha lest teatersjef Glenn André Kaadas tilsvar i Klassekampen, der han gir forklaringer uten å forplikte seg til noe, blir vi forvirra.

Den samme type folk

På teaterets nettside kan vi nemlig lese at teaterets visjon er å ta hovedrollen i å bevege scenekunsten. Hvordan har teatersjefen tenkt at dette skal være mulig? Vi ser et teater som gir hovedroller til den samme type folk gang på gang, og hva er så særlig bevegelig med det?

Jo mer og bedre innsikt vi får i vårt eget felt, jo synligere blir skeivhetene internt i de ulike kunst- og kulturfeltene, og større ser vi at opprydningsjobben er. Derfor lister vi her opp flere av teaterets egne visjoner og verdier – og viser gjennom dette hvordan Rogaland Teater svikter sitt eget definerte samfunnsansvar.

Teateret lister opp tre verdier: nysgjerrighet, dyktighet og raushet. Disse verdiene stusser vi veldig over. Nysgjerrighet må da handle om ulike perspektiver og om å lære av hverandre? I stedet ser vi hvordan teateret hegner om en gammel hvit tradisjon som ekskluderer. Vi trenger teater i Norge som insisterer på mangfold, og som jobber aktivt antirasistisk. Er det slik at nysgjerrighet, dyktighet og raushet bare kommer hvite skuespillere til gode?

Er kvalitet bare hvitt?

Verdien, «dyktighet», henger heller ikke på greip. I etterkant av Hedda-juryens helhvite nomineringer, burde teatersjefen ha tatt til seg at kvalitet ikke er likt med hvitt. Kvalitet har å gjøre med blant annet relevans og utvikling – og vi ser på en helhvit skuespillerstab som det motsatte av kvalitet. Dette er ikke godt nok!

Den tredje verdien «raushet» stiller vi oss også uforstående til. Hvordan skal en bys befolkning kjenne seg velkommen inn, når så mange av deres kropper aldri reflekteres på scenen? Dette behovet -spesielt for barn og unge- blir ekstra prekært i et regionalt teater, da tilbudene er færre. Er teateret ikke tenkt som et sted for barn med ulike perspektiv? Vi ser på teaterets valg av skuespillere som trangsynt, heller enn raust. Når teateret skriver at de også ser på seg selv som en av de viktigste talentutviklerne innen norsk teater, så lurer vi på hvordan de tar vare på talentene som er etniske minoriteter i norsk kulturliv.

Enorme blindsoner

Videre leser vi om hva som er teaterets samfunnsansvar. Allerede i andre setning leser vi : «Teateret skal forsvare sin relevans i et samfunn som er i konstant endring» – og vi ser med en gang hvordan teateret svikter. Teateret har også mislyktes i å «vektlegge mangfold» som står i punkt tre i deres etiske retningslinjer.

Vi krever at teateret ansetter BIPOC (Black, Indigenous People of Color)-skuespillere, og lytter til rådene som har blitt utarbeidet på dette området. Rogaland Teater har i lørdagens tilsvar i Klassekampen vist at de har enorme blindsoner, og vi krever kompetanseheving. Jobb med BIPOC-personer i alle ledd som beslutter noe. Vi krever at Rogaland Teater forplikter seg til sine egne verdier, retningslinjer og samfunnsansvar.