Hva med å lage bofellesskap for studenter og eldre?

BOLIGMANGEL: Studiestart. For mange er dette en spennende periode i livet. Du trer nå for fullt inn i de voksnes rekker. Betale regninger, handle mat og finne egen bolig. Men så var det jo det da. Bolig. Hvor finner du det?

AUF i Rogaland slår et slag for å lage nye bofellesskap for studenter og eldre. Studentene kan få bo billig mot at de lager aktiviteter for de gamle. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Andreas Døske AUF i Rogaland

Studentsamskipnadene har bolig for studenter i forskjellige studiebyer i Norge, men de har ikke nok! I dag er det kun litt over 14 prosent av studentene som bor i en studentbolig.

År etter år leser vi om studenter som står uten bolig ved studiestart og må lete på det private markedet. Der er kvaliteten ymse og prisen høy. Emneknaggen @min_drittleilighet på Instagram har nok av eksempler på leiligheter som ikke holder dagens standard. Det finnes heldigvis noen som jobber for å løse dette.

Sandnes-modellen er et perfekt eksempel på hvor det offentlige jobber sammen med det private. Det går ut på at private kan kjøpe en tomt billigere mot at de bygger studentboliger eller boliger beregnet for førstegangskjøpere. Dette gjør at det kommer flere boliger på markedet for studenter. Men det betyr ikke at studentpengene strekker til.

Borteboerstipendet er for lavt og bør økes. Store summer går til leie i det private markedet. Det er derfor lite til overs til mat og andre livsnødvendige artikler. Levestandarden til mange studenter er ikke god nok.

Det er også viktig å se på andre bo-muligheter. AUF i Rogaland ønsker et bofellesskap mellom unge og eldre. Studenter får subsidiert leie med krav om at de holder aktiviteter for de eldre. Studentene skal ha sin egen leilighet, med eget kjøkken og bad. Det skal bygges ulike fellesområder ute og inne hvor beboerne kan møtes. Dette vil føre til flere rimelige studentboliger, samtidig som man tar tak i problemet med økt ensomhet blant eldre.